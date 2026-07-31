Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται ανοδικά την Παρασκευή (31/7), καθώς η Wall Street επιχειρεί δυναμική ανάκαμψη, με τα οικονομικά αποτελέσματα της Amazon -τα οποία ήταν καλύτερα απ' ότι ανέμεναν οι εκτιμήσεις- να ενισχύουν το θετικό κλίμα στις αγορές.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 0,44% στις 52,439.49 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,57% στις 7,480.79 μονάδες.

Την ίδια ώρα, ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται επίσης σε θετικό έδαφος καταγράφοντας άνοδο 1,03% στις 25,377.22 μονάδες.

Στα αξιόλογα της, από το μέτωπο των εταιρικών εξελίξεων, η μετοχή της Amazon εκτινάσσεται κατά 13%, μετά την ανακοίνωση εσόδων δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών. Οι επιδόσεις της εταιρείας ενισχύθηκαν από τη δυναμική ανάπτυξη του τομέα υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, γεγονός που αναζωπύρωσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Apple υποχωρεί περισσότερο από 7%. Αν και τα έσοδα του τρίτου δημοσιονομικού τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς, χάρη στην αύξηση κατά 22% των πωλήσεων του iPhone, η χαμηλότερη των προσδοκιών επίδοση του τομέα υπηρεσιών άσκησε πιέσεις στη μετοχή.

Την ίδια στιγμή, η Meta, η οποία κατέγραψε πτώση σχεδόν 8% στη συνεδρίαση της Πέμπτης, ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 1,7%.

Να σημειωθεί ότι οι κινήσεις αυτές ακολουθούν το ισχυρό ράλι της Πέμπτης, το οποίο καθοδήγησε η Microsoft. Η μετοχή της εταιρείας εκτινάχθηκε κατά 16%, αφού ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε ανάπτυξη της υπηρεσίας Azure υψηλότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα αποτελέσματα αυτά πυροδότησαν ευρεία άνοδο στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, με το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο iShares Semiconductor ETF (SOXX) να σημειώνει άνοδο άνω του 8%.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάκαμψη ήρθε έπειτα από τη μεγάλη πτώση της Τετάρτης, όταν ο Dow Jones κατέρρευσε περισσότερο από 1.100 μονάδες, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από τον Απρίλιο του 2025. Οι ρευστοποιήσεις επιταχύνθηκαν προς το τέλος της συνεδρίασης, αφότου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι οι υπεύθυνοι χάραξης της νομισματικής πολιτικής ενδέχεται να έχουν καθυστερήσει στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Οι ανησυχίες αυτές μεταφέρθηκαν και στην αγορά αμερικανικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του αμερικανικού Δημοσίου αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης την Τετάρτη, ξεπερνώντας το 5,2% και παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδά της από το 2007.

«Οι επενδυτές επαναπροσδιορίζουν τις προσδοκίες τους για τις μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, περιορίζοντας την υπερβάλλουσα ρευστότητα που είχε τροφοδοτήσει τις κερδοσκοπικές αγορές και τις μετοχές που κινούνταν κυρίως λόγω της δυναμικής τους», δήλωσε ο Richard Bernstein, επικεφαλής παγκόσμιας μακροοικονομικής στρατηγικής και εξατομικευμένων επενδύσεων στην Janus Henderson Investors.

«Παράλληλα, η ηγεσία της αγοράς διευρύνεται πέρα από τις “Magnificent 7”, καθώς οι επενδυτές επιβραβεύουν ολοένα και περισσότερο τις εταιρείες με βελτιωμένα θεμελιώδη μεγέθη και όχι εκείνες που στηρίζονται κυρίως στον ενθουσιασμό της αγοράς».

Τέλος, να σημειωθεί ότι παρά τις έντονες διακυμάνσεις της εβδομάδας, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες εξακολουθούν να οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη. Ειδικότερα, μέχρι στιγμής, ο Dow Jones καταγράφει άνοδο περίπου 0,5% σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 ενισχύεται κατά περίπου 0,4%, ενώ ο Nasdaq Composite σημειώνει κέρδη περίπου 0,6%.