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Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»
Πολιτική
14:10 - 31 Ιουλ 2026

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Reporter.gr Newsroom
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«Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι να διαμορφώνουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο  όπου η έρευνα δε θα μένει εγκλωβισμένη σε ακαδημαϊκά εργαστήρια, δε θα είναι μια θεωρητική άσκηση», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα (31/7).

«Πρέπει και μπορεί να μετουσιώνεται σε εμπορικά προϊόντα, σε πατέντες και σε καινοτόμες επιχειρήσεις, υπηρετώντας τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και καλύπτοντας και καταστάσεις όπως είναι η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και η πρόληψη φυσικών καταστροφών, τομείς όπου η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες μπορούν αποφασιστικά να συνεισφέρουν», συμπλήρωσε ο κ. Καλαφάτης μιλώντας στο ΣΚΑΪ.

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «Το μεγαλύτερο εμπόδιο που καλούμαστε να ξεπεράσουμε σήμερα είναι ο κατακερματισμός της έρευνας και η δυσκολία στην εμπορευματοποίηση της καινοτομίας. Αυτό προσδοκούμε να το θεραπεύσουμε», τόνισε ο Υφυπουργός, «με μια μεγάλη μεταρρύθμιση που έχει εξαγγείλει ήδη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την υλοποίηση της οποίας εργαζόμαστε, Τη δημιουργία δηλ. ενός νέου Υπουργείου Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Καινοτομίας, που θα λειτουργήσει από την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, με βασικό σκοπό την ενοποίηση του χώρου της έρευνας και τη διασύνδεση του παραγόμενου ερευνητικού προϊόντος με τις ανάγκες της κοινωνίας και των επιχειρήσεων».

Μιλώντας συγκεκριμένα για πολιτικές που υλοποιούνται ώστε να μετατρέπεται η γνώση σε παραγωγική αξία, ο κ. Καλαφάτης ανέφερε:

  • «Διαθέτουμε, ήδη, σημαντικά εργαλεία και δράσεις όπως το πρόγραμμα "Ερευνώ - Καινοτομώ" που χρηματοδοτούμε μέσα από το ΕΣΠΑ με περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ για συμπράξεις επιχειρήσεων και πανεπιστημίων.
  • Έχουμε δώσει τη θεσμική δυνατότητα στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά μας Κέντρα να ιδρύουν τις δικές τους επιχειρήσεις, τους τεχνοβλαστούς (spinoffs) βασισμένες στα δικά τους ερευνητικά αποτελέσματα.
  • Επενδύουμε στα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, δράση που χρηματοδοτούμε μέσα από το ΕΣΠΑ με 25 εκατ. ευρώ ενισχύοντας αυτά τα δίκτυα να μετατρέπουν την ακαδημαϊκή έρευνα σε εμπορική αξιοποίηση και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία spin-offs, και τις συμφωνίες licensing».
  • Αξιοποιούμε τους πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας “Horizon Europe” μέσω του οποίου διασφαλίζουμε τη συμμετοχή των ελληνικών δυνάμεων στην ευρωπαϊκή πρωτοπορία».

«Βαδίζουμε ολοταχώς σε μια νέα οικονομία της γνώσης, έχουμε υποχρέωση όσοι μιλούμε με όρους μέλλοντος να δρομολογήσουμε και τις δράσεις που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίσουμε έναν σημαντικό ρόλο της Ελλάδας σ΄ένα μέλλον που διαμορφώνεται με ραγδαίους ρυθμούς το οποίο θα σηματοδοτηθεί και από την κυριαρχία της Τεχνητής Νοημοσύνης», τόνισε ο Σταύρος Καλαφάτης

Μιλώντας για το πως η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα, ο κ. Καλαφάτης επισήμανε ότι: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια νέα τεχνολογία. Είναι μια νέα βιομηχανική επανάσταση. Αλλάζει τον τρόπου ζούμε, που εργαζόμαστε, που παράγουμε, που καινοτομούμε. Η χώρα μας είναι από τις πρώτες χώρες που με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού διαθέτει Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ευθυγραμμισμένη με το ευρωπαϊκό ΑΙ Act».

«H Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς τις ευρωπαϊκές ψηφιακές στρατηγικές αλλά έχει προετοιμαστεί κατάλληλα και αναπτύσσει υποδομές εθνικής εμβέλειας», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, εξηγώντας ότι: «Στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκεται ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής «Δαίδαλος», αξίας 60 εκατ. ευρώ, το εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «Pharos», αξίας 30 εκατ. ευρώ. Και προετοιμάζεται στην Κοζάνη ο νέος υπερυπολογιστής, αξίας 30 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας αλλά και το Mega Data Center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία.

Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε επίσης στις διεθνείς συνεργασίες της Κυβέρνησης με παγκόσμιους τεχνολογικούς ηγέτες, όπως η OpenAI, η Google, η Microsoft και η Mistral AI, «μέσω των οποίων», όπως είπε, «εκπαιδεύονται τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και επιχειρήσεων στη χρήση της ΤΝ με ασφαλή κα ηθικό τρόπο». Στο σημείο αυτό ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε την πρωτοβουλία του για τη δημιουργία ενός νέου ερευνητικού Ινστιτούτου Ηθικής, Θεολογίας και Φιλοσοφίας στην Επιστήμη και την Τεχνολογία, καρπός της συνεργασίας του ΕΚΕΤΑ και του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, με έδρα του τη Μονή Βλατάδων, στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό να λειτουργήσει ως κέντρο διαλόγου και έρευνας για την Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μιλώντας για τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι: «Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα εφόδια για να μετεξελιχθεί σε κεντρική τεχνολογική πύλη, σ΄ένα tech gateway της ΝΑ Ευρώπης, καθώς συγκεντρώνει ένα μοναδικό πλέγμα υποδομών, όπως τα τρία Δημόσια Πανεπιστήμια και δυο μη κρατικά, τους τεχνολογικούς κολοσσούς Pfizer, Deloitte, Accenture, Deutsche Telekom και φορείς όπως το ΕΚΕΤΑ, το ΝΟΗΣΙΣ, την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας και το Technopolis». «Η πόλη διαθέτει τους μετόχους ενός πολύ δυναμικού οικοσυστήματος καινοτομίας που μπορούν ν΄αναδείξουν την πόλη σε Ψηφιακό Λιμένα της ΝΑ Ευρώπης, σ΄έναν ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας», τόνισε ο κ. Καλαφάτης υπενθυμίζοντας «το Master Plan των 30 μεγάλων έργων για τη Θεσσαλονίκη του 2030, το οποίο είχα την ευθύνη να σχεδιάσω κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού», όπως τόνισε.

Ειδικότερα αναφέρθηκε: «Στις νέες ερευνητικές υποδομές του ΕΚΕΤΑ, αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης, οι οποίες περιλαμβάνουν το κέντρο έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη «AI Nucleus» -επένδυση άνω των 2 εκατ. €. Στη νέα υποδομή του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ “The Factory” για τη βιομηχανική έρευνα. Και μια σειρά άλλων νέων εγκαταστάσεων οι οποίες παράλληλα με το λιμάνι, τις οδικές και σιδηροδρομικές διασυνδέσεις, τις ενεργειακές υποδομές, το νέο διαμετακομιστικό κέντρο στο Στρατόπεδο Γκόνου, δημιουργούν μια ισχυρή βάση ανάπτυξης, καινοτομίας, logistics και εμπορίου και καθιστούν τη Θεσσαλονίκη ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας, τεχνολογίας και ανάπτυξης», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

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