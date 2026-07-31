ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές
Χρηματιστήρια
13:12 - 31 Ιουλ 2026

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο πρόθυμοι να αυξήσουν την έκθεσή τους στις διεθνείς μετοχές, καθώς οι ανησυχίες για την κυριαρχία των επτά τεχνολογικών κολοσσών, γνωστών ως «Magnificent Seven», ενθαρρύνουν άλλες επιλογές, μακριά από τις αμερικανικές μετοχές, δήλωσε στο CNBC ο Julian McManus της Janus Henderson Investors.

«Υπάρχει ξεκάθαρα μια τάση να εξετάζονται περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες εκτός ΗΠΑ», ανέφερε ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της ομάδας Global Alpha Equity της Janus Henderson Investors. Η εταιρεία διαχειριζόταν περίπου 480 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία στις 31 Μαρτίου.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί έντονη αντίθεση με την εικόνα πριν από δύο χρόνια, όταν οι Αμερικανοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ήταν πολύ πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις διεθνείς αγορές, ύστερα από μια δεκαετία κατά την οποία οι αμερικανικές μετοχές ξεπερνούσαν σταθερά σε απόδοση τις αντίστοιχες του εξωτερικού.

Ο McManus επισήμανε ότι οι επενδυτές έχουν συγκεντρώσει υπερβολικά μεγάλο μέρος των χαρτοφυλακίων τους σε λίγες μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, γεγονός που τα καθιστά ευάλωτα εάν οι συγκεκριμένες μετοχές πάψουν να πρωταγωνιστούν.

Παρότι δεν χαρακτήρισε τη μετατόπιση ως μαζική έξοδο από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, ο McManus σημείωσε ότι η πρόσφατη υπεραπόδοση των διεθνών αγορών έχει οδηγήσει τους επενδυτές να επανεξετάσουν τη γεωγραφική κατανομή των επενδύσεών τους.

«Δεν θα έλεγα ότι πρόκειται για πανικό ή μαζική φυγή», είπε. «Όμως, τουλάχιστον, οι επενδυτές είναι πλέον πιο ανοιχτοί σε αυτή τη συζήτηση.»

Εταιρείες και κλάδοι που προτιμά ο McManus

  • Ευρώπη: Ευρωπαϊκές τράπεζες
  • Ιαπωνία: Ιαπωνικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες ζωής
  • Νότια Κορέα: Samsung Electronics
  • Κίνα: Tencent, CATL
  • Άμυνα: BAE Systems, Hyundai Rotem
  • Υγεία: Argenx
  • Ηνωμένο Βασίλειο: AstraZeneca, NatWest
  • Καναδάς: Canadian Natural Resources, Teck Resources
  • Τεχνολογία / Τεχνητή Νοημοσύνη: Προμηθευτές ημιαγωγών αντί για εταιρείες εφαρμογών AI
  • Ινδία: Θετική μακροπρόθεσμη άποψη για την Ινδία. Παρακολουθεί τη Reliance Industries, αλλά προς το παρόν διατηρεί μικρότερη έκθεση λόγω υψηλής αποτίμησης.

Όπως εξήγησε ο McManus, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν γίνει σημαντικά πιο κερδοφόρες και εξακολουθούν να έχουν περιθώρια περαιτέρω αναβάθμισης της αποτίμησής τους. Παράλληλα, οι ιαπωνικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να ωφεληθούν από την άνοδο των επιτοκίων, ύστερα από δεκαετίες εξαιρετικά χαμηλού κόστους δανεισμού.

Θεωρεί επίσης ότι δημιουργούνται ελκυστικές ευκαιρίες στη Νότια Κορέα μετά την πρόσφατη πτώση της αγοράς.

«Η Κορέα έχει περάσει δύσκολες στιγμές το τελευταίο διάστημα», είπε. «Πιστεύουμε ότι πολλές κορεατικές εταιρείες προσφέρουν σημαντική αξία.»

Ξεχώρισε ιδιαίτερα τη Samsung Electronics, υποστηρίζοντας ότι οι επενδυτές υποτιμούν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του τομέα παραγωγής μικροτσίπ (foundry), ο οποίος, κατά την άποψή του, δεν αποτιμάται επαρκώς στη σημερινή αξία της εταιρείας.

Ο McManus εμφανίστηκε επίσης θετικός για τις κινεζικές μετοχές, λέγοντας ότι αρκετοί από τους «εθνικούς πρωταθλητές» της χώρας έχουν αδικηθεί από την αγορά λόγω των ετών αρνητικού επενδυτικού κλίματος. Ανέφερε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τις Tencent και CATL, των οποίων οι αποτιμήσεις, όπως υποστηρίζει, δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την ανταγωνιστική τους θέση.

Παρά τον ενθουσιασμό γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, τόνισε ότι η Janus Henderson παραμένει πειθαρχημένη ως προς τις αποτιμήσεις και προτιμά να επενδύει σε προμηθευτές ημιαγωγών αντί να προσπαθεί να προβλέψει ποιες εταιρείες εφαρμογών AI θα επικρατήσουν.

«Δεν μπορεί να υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη χωρίς ημιαγωγούς», δήλωσε ο McManus, προσθέτοντας ότι η επενδυτική προσέγγιση της εταιρείας βασίζεται στην προσεκτική επιλογή μεμονωμένων μετοχών και όχι σε μεγάλες τοποθετήσεις ανά κλάδο.

Η προσπάθεια διαφοροποίησης δεν περιορίζεται μόνο στις μετοχές. Ο Ian Horne, διευθυντής επενδύσεων της Muzinich & Co., δήλωσε ότι η αυξημένη μεταβλητότητα που προκαλούν οι αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) και τα οικονομικά στοιχεία ωθεί τους επενδυτές να διευρύνουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε παγκόσμιο επίπεδο, αντί να πραγματοποιούν επιθετικά βραχυπρόθεσμα στοιχήματα.

«Παρατηρούμε ολοένα και μεγαλύτερη μεταβλητότητα στα επιτόκια», δήλωσε ο Horne. «Αυτό πιθανότατα σημαίνει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη παγκόσμια διαφοροποίηση.»

Γιατί ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να προτιμούν τις αμερικανικές μετοχές

Παρόλα αυτά, ορισμένοι διαχειριστές περιουσίας υποστηρίζουν ότι η επενδυτική περίπτωση υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει ισχυρή.

Η Polka Mishra, επικεφαλής σύμβουλος επενδύσεων της Javelin Wealth Management, δήλωσε ότι η εταιρεία συνεχίζει να προτιμά τις αμερικανικές μετοχές, επικαλούμενη την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, τη σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων και τη συνεχιζόμενη ηγετική θέση των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η πιο ελκυστική αγορά αυτή τη στιγμή είναι εκείνη που αποδεικνύεται η πιο ανθεκτική και συνεχίζει να επιβεβαιώνει την αμερικανική υπεροχή, την οποία πολλοί αμφισβητούμε εδώ και αρκετά χρόνια», κατέληξε η Mishra.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Με 4Χ4 στις 2.540 μονάδες - Ιστορικά υψηλά για τα διυλιστήρια

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου
Χρηματιστήρια

UBS: Νέα επαναγορά μετοχών $3 δισ. μετά τα ισχυρά κέρδη τριμήνου

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%
Χρηματιστήρια

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Οικονομία
31/07/2026 - 12:08

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:00

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 11:57

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:47

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 11:31

Ξεκίνησε η ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής του Δήμου Καλλιθέας (Νιάρχος)

Τεχνολογία
31/07/2026 - 11:30

Η Anthropic ομολόγησε ότι τα AI μοντέλα της παραβίασαν τα συστήματα άλλων εταιρειών, χωρίς να το καταλάβει

Πολιτική
31/07/2026 - 11:25

ΠΑΣΟΚ: Τώρα η ΕΛΑΣ υμνεί και την εκπαιδευτική πολιτική Μητσοτάκη

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:24

ifo: Μικρή βελτίωση στον εφοδιασμό με πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα στη Γερμανία

Πολιτική
31/07/2026 - 11:17

Μαρινάκης: Επί Μητσοτάκη η ΝΔ δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ δανεισμού

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 10:55

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 10:49

Motor Oil: Στους ελληνικούς δρόμους τα πρώτα δυο αυτοκίνητα υδρογόνου που ταξινομούνται στη χώρα

ΜΕΤΑΛΛΑ
31/07/2026 - 10:46

Eldorado Gold: Το έργο των Σκουριών προχωρά σταθερά προς την πρώτη παραγωγή συμπυκνώματος

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 10:37

Στα «πράσινα» και οι ευρωαγορές μετά τα κέρδη στη Wall Street

Πολιτική
31/07/2026 - 10:27

Πιερρακάκης από τη Ρόδο: Η νησιωτικότητα είναι τεράστιο αναπτυξιακό κεφάλαιο για τη χώρα

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 10:18

ΕΣΠ για θερινές εκπτώσεις: Η περιορισμένη αγοραστική δύναμη δοκιμάζει την αγορά

Φορολογία
31/07/2026 - 10:07

Φιλοδωρήματα: Αύξηση του αφορολόγητου ορίου σε 6.000 ευρώ τον χρόνο

Αναλύσεις
31/07/2026 - 10:05

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 09:54

Ασία: Ανάκαμψη κατά 18% για τον Kospi μετά το rebound στη Wall Street

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ