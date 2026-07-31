ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:40 - 31 Ιουλ 2026

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Protergia, η ενέργεια της METLEN και ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, απέσπασε σημαντικές διακρίσεις τόσο στα Effie Awards Greece όσο και στα Sales Excellence Awards 2026, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στην καινοτομία, την αποτελεσματικότητα και την πελατοκεντρική της προσέγγιση.

Στα Effie Awards Greece 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας, διακρίθηκε με δύο Bronze βραβεία για το Protergia Picasso: στην κατηγορία «Business / Product / Service Innovation» των Specialty Categories και στην κατηγορία «Ενέργεια» των Industry Categories. Οι διακρίσεις αυτές αναγνωρίζουν τόσο τον καινοτόμο χαρακτήρα της υπηρεσίας όσο και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που υποστήριξε την εμπορική της πορεία, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Protergia να προσφέρει απλές, ευέλικτες και σύγχρονες ενεργειακές λύσεις.

Παράλληλα, στα Sales Excellence Awards 2026, η Protergia απέσπασε συνολικά έξι βραβεία και το Sales Excellence Certificate, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της εμπορικής της στρατηγικής και τη δέσμευσή της στην αριστεία των πωλήσεων.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η διάκριση του κ. Αθανάσιου Δόση, Business to Consumer Director της Protergia, με το βραβείο «Διευθυντής Πωλήσεων της Χρονιάς», μία αναγνώριση που αντανακλά τη διαρκή προσήλωση της εταιρείας στην πελατοκεντρική προσέγγιση και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Η εταιρεία διακρίθηκε επίσης με δύο Gold βραβεία στις κατηγορίες «Διευθυντής Τμήματος Πωλήσεων της Χρονιάς (Β2Β – Απευθείας Πωλήσεις σε Επιχειρηματικούς Πελάτες)» και «Β2Β Πωλήσεις στους Κλάδους Εμπορίου – Βιομηχανίας», καθώς και με δύο Silver για τις «Συνεργατικές Πρακτικές (Cross Functional Team Co-operation)» και την «Αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης ή του Δικτύου Πωλήσεων». Τέλος, απέσπασε και ένα Bronze βραβείο στην κατηγορία «Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα σε Περιόδους Κρίσεων και Αβεβαιότητας.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής της Protergia να επενδύει διαρκώς στην καινοτομία, στους ανθρώπους της και στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη. Με περισσότερες από 680.000 παροχές πανελλαδικά, η Protergia συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση, προσφέροντας αξιόπιστες και σύγχρονες ενεργειακές λύσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία
Υγεία

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)
Ειδήσεις

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση
Επιχειρήσεις

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα
Demo

Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα

Στα top picks της Optima για το β&#039; εξάμηνο η Metlen
Αναλύσεις

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen
Ανεμοδείκτης

Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 15:40

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Υγεία
31/07/2026 - 15:35

ΕΟΔΥ για λαγοκέφαλους: Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Ειδήσεις
31/07/2026 - 15:22

Πολιτική προστασία: Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς Αττική και Εύβοια το Σάββατο (1/8)

Επιχειρήσεις
31/07/2026 - 14:57

Κόλλιας (ΟΕΕ): Πρόταση για ρήτρα 20ετούς σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την επαγγελματική ασφάλιση

Πολιτική
31/07/2026 - 14:54

Αιχμές ΠΑΣΟΚ για τη χρηματοδότηση του κόμματος Τσίπρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 14:51

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πλήγμα σε δύο τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 14:44

Ψάλτης (Alpha Bank): Διανομή προμερίσματος €124 εκατ. στο δ' τρίμηνο

Πολιτική
31/07/2026 - 14:23

Μητσοτάκης: Στα 500 ευρώ το μήνα το αφορολόγητο στα tips

Πολιτική
31/07/2026 - 14:10

Καλαφάτης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια «νέα βιομηχανική επανάσταση»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 13:51

ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Αυθαίρετες οι δημόσιες αναφορές που αποδίδουν ευθύνες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Εμπορεύματα
31/07/2026 - 13:31

Μικρή αύξηση στο πετρέλαιο - Προς μηνιαία άνοδο 21% το Brent

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 13:12

Οι ανησυχίες για τις «Mag 7» αυξάνονται – Ποιες είναι οι κορυφαίες διεθνείς εναλλακτικές επιλογές

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:59

Ισπανία και Μαρόκο προσπαθούν να ανακόψουν τη μαζική είσοδο στη Θέουτα - Αναβρασμός στην Ευρώπη

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
31/07/2026 - 12:58

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Πολιτική
31/07/2026 - 12:47

Αποκάλυψη Χρηστίδη για τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας: Από «έργο-σύμβολο» του Ταμείου Ανάκαμψης, εκτός χρηματοδότησης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 12:35

Η Revolut έλαβε έγκριση για την ίδρυση ελληνικού υποκαταστήματος - Ποιον έχρισε Γενικό Διευθυντή

ΕΜΠΟΡΙΟ
31/07/2026 - 12:34

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 10,1% στον τζίρο του λιανεμπορίου το Μάιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:22

«Μάχη» με τις φλόγες σε Βοιωτία, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο - Κάηκε και το φοινικόδασος (videos)

Business Facts
31/07/2026 - 12:20

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:11

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 1,6% στα τροχαία το Μάιο - 42 νεκροί

Οικονομία
31/07/2026 - 12:08

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 12:00

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Τηλεφώνημα για βόμβα σε Γαλλικό Προξενείο και ΕΒΕΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
31/07/2026 - 11:57

Νέο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα: Επενδύσεις 350 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 11:47

Τραμπ: «Δεν έχω αποφασίσει ακόμη» για την παραγωγή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ