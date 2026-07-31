Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Η Protergia, η ενέργεια της METLEN και ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, απέσπασε σημαντικές διακρίσεις τόσο στα Effie Awards Greece όσο και στα Sales Excellence Awards 2026, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στην καινοτομία, την αποτελεσματικότητα και την πελατοκεντρική της προσέγγιση.

Στα Effie Awards Greece 2026, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας, διακρίθηκε με δύο Bronze βραβεία για το Protergia Picasso: στην κατηγορία «Business / Product / Service Innovation» των Specialty Categories και στην κατηγορία «Ενέργεια» των Industry Categories. Οι διακρίσεις αυτές αναγνωρίζουν τόσο τον καινοτόμο χαρακτήρα της υπηρεσίας όσο και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που υποστήριξε την εμπορική της πορεία, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Protergia να προσφέρει απλές, ευέλικτες και σύγχρονες ενεργειακές λύσεις.

Παράλληλα, στα Sales Excellence Awards 2026, η Protergia απέσπασε συνολικά έξι βραβεία και το Sales Excellence Certificate, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της εμπορικής της στρατηγικής και τη δέσμευσή της στην αριστεία των πωλήσεων.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η διάκριση του κ. Αθανάσιου Δόση, Business to Consumer Director της Protergia, με το βραβείο «Διευθυντής Πωλήσεων της Χρονιάς», μία αναγνώριση που αντανακλά τη διαρκή προσήλωση της εταιρείας στην πελατοκεντρική προσέγγιση και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.

Η εταιρεία διακρίθηκε επίσης με δύο Gold βραβεία στις κατηγορίες «Διευθυντής Τμήματος Πωλήσεων της Χρονιάς (Β2Β – Απευθείας Πωλήσεις σε Επιχειρηματικούς Πελάτες)» και «Β2Β Πωλήσεις στους Κλάδους Εμπορίου – Βιομηχανίας», καθώς και με δύο Silver για τις «Συνεργατικές Πρακτικές (Cross Functional Team Co-operation)» και την «Αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης ή του Δικτύου Πωλήσεων». Τέλος, απέσπασε και ένα Bronze βραβείο στην κατηγορία «Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα σε Περιόδους Κρίσεων και Αβεβαιότητας.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν έμπρακτη αναγνώριση της στρατηγικής της Protergia να επενδύει διαρκώς στην καινοτομία, στους ανθρώπους της και στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη. Με περισσότερες από 680.000 παροχές πανελλαδικά, η Protergia συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση, προσφέροντας αξιόπιστες και σύγχρονες ενεργειακές λύσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.