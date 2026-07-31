Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης» θα συνεχιστεί με εθνικούς πόρους και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε την Παρασκευή (31/7) ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας τις διατάξεις της τροπολογίας που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο συζητείται στην Ολομέλεια.

«Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα συνεχίσουν τα προγράμματα και οι δράσεις του “Προλαμβάνω” με εθνικούς πόρους και μετά το τέλος της χρηματοδότησής τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα – όπως σημείωσε – το οποίο «είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που έχει γίνει στην Ελλάδα. Τις υπηρεσίες του προγράμματος έκαναν αθροιστικά περισσότεροι από 6 εκατομμύρια συμπολίτες μας».

Σχετικά με τη χρηματοδότηση, εξήγησε πως οι απαιτούμενοι πόροι βρέθηκαν «μεταφέροντας περίπου 70 εκατ. ευρώ από τα έσοδα του ΕΚΠΑΥ, τα οποία πλέον μπορεί να τα χρησιμοποιεί ο ΕΟΠΥΥ και το υπουργείο Υγείας για να χρηματοδοτήσει την συνέχιση διαφόρων δράσεων του προγράμματος».

Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι «το πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα “Δοξιάδης” παρόλο που η ΕΕ δεν το έκανε δεκτό στην τελική του μορφή και θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος». Ο υπουργός είπε ότι «ολοκληρώνονται και οι πληρωμές που εκκρεμούσαν έως 30 Ιουνίου και ξεκινάμε τις Υπουργικές Αποφάσεις για να επανασχεδιάσουμε το μέλλον των προγραμμάτων».

Για το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας που αφορά αρμοδιότητες του υπουργείου Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «είναι και αυτό πολύ σημαντικό, καθώς αφορά την δυνατότητα του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων να ιδρύσει τις Μονάδες “safe Haven” που είναι οι Μονάδες Ασφαλών Καταφυγίων, για την αντιμετώπιση ενός πολύ μεγάλου κοινωνικού προβλήματος που αφορά αστέγους, αδύναμους, τοξικομανείς και ευάλωτους πολίτες, για να μην είναι στον δρόμο».

ΠΑΣΟΚ: Πώς θα αντιμετωπιστεί το κενό 50 ημερών μέχρι τη συνέχιση του προγράμματος

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κ. Μάντζος, ανέφερε ότι από την διάταξη για την συνέχιση χρηματοδότησης του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης» που αφορά την συνέχιση κάλυψης της φαρμακευτικής αγωγής, προκύπτει ένα χρονικό κενό περίπου 50 ημερών, όπου δεν θα υπάρχει καμία πρόβλεψη αποζημίωσης, για τους ασθενείς που θα μείνουν ακάλυπτοι στην θεραπεία τους.

Χρειάζεται, όπως είπε, να υπάρξουν άμεσα δύο νομοθετικές παρεμβάσεις για την κάλυψη αυτών των κενών και για την ταχεία ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης τιμών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ώστε το Δημόσιο να αποζημιώνει σε πραγματικές τιμές.

Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ πως δεν υφίσταται ο κίνδυνος διακοπής των γενικών εθνικών προγραμμάτων πρόληψης, εάν υπάρξει μια διακοπή 40, 60 ημερών σε εξετάσεις, δεν σημαίνει ότι θα διακοπούν και δεν θα γίνονται λίγες ημέρες αργότερα.

ΚΚΕ: Μας ζητάτε μία ψήφο για έξι διαφορετικά ζητήματα

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, είπε ότι η τροπολογία αφορά έξι διατάξεις, έξι διαφορετικά ζητήματα και αναρωτήθηκε «τι μας ζητάτε; Με μία ψήφο να ψηφίσουμε έξι διαφορετικά θέματα; […] Τόσο μεγάλη αλαζονεία δεν έχουμε συναντήσει» και «αυτή η συμπεριφορά είναι ντροπή» είπε.

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη «νυχτερινή» τροπολογία της τελευταίας στιγμής

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ξανθόπουλος, σχολιάζοντας συνολικά την κατάθεση της τροπολογίας, ανέφερε ότι έχουμε μία ακόμη νυχτερινή και τελευταίας στιγμής τροπολογία. Αναγνώρισε ότι η διάταξη για την συνέχιση των προγραμμάτων πρόληψης από εθνικούς πόρους είναι θετική, όπως ίσως και αυτό για την ίδρυση των Ασφαλών Καταφυγίων, όμως διαφωνεί με τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου. Θέλουμε, είπε, να βοηθήσουμε, «αλλά μας τραβάτε το χαλί κάτω από τα πόδια και έτσι δεν μπορούμε να είμαστε θετικοί στην τροπολογία, παρ' όλο που το θέλαμε για αυτές τις δύο ρυθμίσεις».

Πλεύση Ελευθερίας: Άσχετες διατάξεις με το νομοσχέδιο του Υπ. Δικαιοσύνης, παραβιάζεται το Σύνταγμα

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, είπε, από τη μεριά του, ότι οι δύο διατάξεις της τροπολογίας, όπως και όλες οι υπόλοιπες, είναι άσχετες με το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και αυτό συνιστά παράβαση του Συντάγματος.

Η διάταξη, δε, για τα «safe Haven» έρχεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, όπως σημείωσε, αλλά είναι υποκριτική, καθώς τίθενται κριτήρια για τα άτομα που θα έχουν πρόσβαση και μάλιστα αυτά να τα αποφασίζει ο υπουργός με δικές του αποφάσεις.

Ο Υπουργός Υγείας, από την πλευρά του, αντέτεινε πως η συμπερίληψη των δύο διατάξεων σε μια πολυτροπολογία είναι αναγκαία, καθώς κλείνει για τις θερινές διακοπές η Βουλή και δεν υπάρχει η δυνατότητα να αφήσουμε αυτές τις δύο ρυθμίσεις για να έρθουν με άλλο τρόπο στις δύο ή τρείς επόμενες εβδομάδες.