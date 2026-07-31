Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Καθώς οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να μπουν σε θερινούς ρυθμούς λόγω της καλοκαιρινής διακοπής των εργασιών, οι αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν την ήπειρο.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η προσοχή στρέφεται πλέον ανατολικότερα, προς την Ιταλία και τη χώρα μας, όπου οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι έχουν οδηγήσει στην έκδοση προειδοποιήσεων για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στην Κρήτη, οι πυρκαγιές έχουν ήδη προκαλέσει εκκενώσεις περιοχών, ενώ η Ιταλία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που ενδέχεται να καταρρίψουν ιστορικά ρεκόρ.

Την ίδια στιγμή, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες συνέβαλαν στη βελτίωση της κατάστασης στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου οι πυρκαγιές έχουν κατακάψει εκατοντάδες τετραγωνικά μίλια γης την τελευταία εβδομάδα. Παράλληλα, το κύμα καύσωνα έχει παρουσιάσει κάποια υποχώρηση και στη γειτονική Ισπανία, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δασικές πυρκαγιές στην ιστορία της.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι είναι μάλλον απίθανο να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση για μεγάλο μέρος της Ευρώπης πριν από τις βροχοπτώσεις του τέλους του φθινοπώρου ή ακόμη και των αρχών του χειμώνα. Η Ευρώπη θερμαίνεται με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες ότι η κλιματική αλλαγή έχει πλέον διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ενισχύσει το προσωπικό του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στις Βρυξέλλες. Η επικεφαλής της υπηρεσίας, Μαρία Ζούμπερ, υπογράμμισε ότι στον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προβλεφθούν περισσότεροι πόροι για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων.

Όπως επισήμανε η ίδια, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του φετινού καλοκαιριού είναι ότι πολλές μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε μικρή απόσταση από αστικές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποστείλει συνολικά 14 πυροσβεστικά αεροσκάφη στη Γαλλία και την Ισπανία, τα οποία προέρχονται από χώρες όπως η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Τουρκία και η Ιταλία, καθώς και πέντε ελικόπτερα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Την ίδια ώρα, αρχίζουν να εμφανίζονται πιέσεις και στα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Οι καταναλωτές στην Ανατολική Ευρώπη προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο περιορισμών στην ηλεκτροδότηση, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού στον ποταμό Δούναβη έχουν περιορίσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικούς σταθμούς.

Στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός του Πακς πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας για πρώτη φορά στην ιστορία του λόγω της έλλειψης νερού που απαιτείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Πέτερ Μαγιάρ. Παράλληλα, η ενεργειακή εταιρεία MOL συμφώνησε να μειώσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 40%, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη ενεργειακή κρίση των τελευταίων δεκαετιών.

Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα νερού στον ποταμό Ρήνο απειλούν επίσης να διαταράξουν τη μεταφορά χημικών προϊόντων, πετρελαιοειδών και άλλων εμπορευμάτων, αυξάνοντας παράλληλα το κόστος των μεταφορών. Στο Κάουμπ, ένα από τα σημαντικότερα σημεία διέλευσης φορτίων προς τη νότια Γερμανία και την Ελβετία, η στάθμη του ποταμού έχει υποχωρήσει στα μόλις 25 εκατοστά, ισοφαρίζοντας το χαμηλό επίπεδο που είχε καταγραφεί κατά την ξηρασία του 2018, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Για πολλούς Ευρωπαίους, ο Αύγουστος προμηνύεται μακρύς, ιδιαίτερα θερμός και γεμάτος προκλήσεις.