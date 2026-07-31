ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Η κρατική πετρελαϊκή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ΗAbu Dhabi National Oil Co., ανακοίνωσε πως αναθεωρεί τον τρόπο τιμολόγησης των ποιοτήτων αργού πετρελαίου που παράγει, έπειτα από μήνες έντονων διακυμάνσεων στο σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούσε για τις πωλήσεις της.

Από την 1η Νοεμβρίου, όλα τα χερσαία και υπεράκτια αργά πετρέλαια της ADNOC θα τιμολογούνται με βάση τον περιφερειακό δείκτη Dubai της Platts, αντί του συμβολαίου ICE Futures Abu Dhabi (Murban), το οποίο είχε τεθεί σε λειτουργία το 2021.

Παράλληλα, οι τιμές θα ανακοινώνονται έναν μήνα πριν από τη φόρτωση των φορτίων, αντί για δύο μήνες νωρίτερα, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ADNOC εξέταζε την αλλαγή αυτή για τις υπεράκτιες ποιότητες πετρελαίου, ωστόσο η ανακοίνωση της Παρασκευής επεκτείνει το νέο σύστημα σε όλα τα προϊόντα αργού της εταιρείας.

Η τιμολόγηση του πετρελαίου στη Μέση Ανατολή βρέθηκε στο επίκεντρο των εξελίξεων κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Οι κατά διαστήματα διακοπές στη ροή του αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ προκάλεσαν έντονες διακυμάνσεις στις τιμές, ενώ μεγάλοι traders συγκέντρωσαν σημαντικές θέσεις στα περιφερειακά συμβόλαια αναφοράς, εντείνοντας περαιτέρω τη μεταβλητότητα.

Η απόφαση της ADNOC ευθυγραμμίζει περισσότερο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τις πρακτικές άλλων μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών της περιοχής, όπως η Σαουδική Αραβία, και αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα ασιατικά διυλιστήρια, τα οποία αποτελούν τους σημαντικότερους αγοραστές του αργού πετρελαίου των Εμιράτων. Από την έναρξη της σύγκρουσης, η εταιρεία έχει διαθέσει μεγάλες ποσότητες αργού μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, στην προσπάθειά της να μεταφέρει φορτία εκτός της ζώνης του Στενού του Ορμούζ.

«Ο νέος μηχανισμός τιμολόγησης ενισχύει τη δέσμευση της ADNOC για διαφάνεια στις τιμές προς όφελος της διευρυνόμενης πελατειακής και επενδυτικής της βάσης», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Τον Μάρτιο, σε κάποια χρονική στιγμή, το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης Murban, το οποίο αποτελούσε μέχρι σήμερα τη βάση για την τιμολόγηση της ADNOC, σημείωσε εκρηκτική άνοδο, ξεπερνώντας τα 160 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή επηρέασαν σημαντικά τις ροές εφοδιασμού. Την ίδια περίοδο, τα συμβόλαια Brent ανήλθαν έως τα 126 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο φυσικός δείκτης αναφοράς Dated Brent ξεπέρασε τα 140 δολάρια.

Η αυξημένη αστάθεια δεν επηρέασε μόνο την αγορά πετρελαίου. Ένας από τους μεγαλύτερους traders εμπορευμάτων παγκοσμίως έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη σχετικά με τον βασικό δείκτη ναυτιλιακών ναύλων της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές του έχουν υποστεί στρεβλώσεις.

Το ICE ανακοίνωσε ότι προχωρά στην άμεση αναστολή όλων των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης Murban που δεν εμφανίζουν ανοικτές θέσεις. Τα συμβόλαια που εξακολουθούν να διαθέτουν ανοικτό ενδιαφέρον θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται έως την ημερομηνία λήξης τους ή έως ότου μηδενιστούν οι ανοικτές θέσεις, ενώ θα παραμείνει δυνατή η φυσική παράδοση φορτίων κατά τη λήξη των συμβολαίων.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος ενός δείκτη αναφοράς που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2021, μετά από χρόνια προετοιμασίας, αλλά τελικά θα σταματήσει να χρησιμοποιείται έπειτα από μόλις λίγα χρόνια παρουσίας στην αγορά.

Ο πρόεδρος του ICE, Μπεν Τζάκσον, ανέφερε κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας ότι η αγορά έχει ήδη μετακινηθεί από το συμβόλαιο Murban προς τον δείκτη Dubai, ο οποίος διαθέτει σημαντικά υψηλότερη εμπορευσιμότητα. Όπως διευκρίνισε το ICE, οι επενδυτές που χρησιμοποιούσαν τα συμβόλαια Murban θα μπορούν πλέον να καλύπτουν τις ανάγκες τους μέσω των συμβολαίων Dubai.

«Παρατηρήσαμε ότι αυξήθηκαν οι κίνδυνοι που έπρεπε να διαχειριστεί η αγορά, αλλά και οι ανησυχίες σχετικά με τη χρήση ενός συμβολαίου που προβλέπει φυσική παράδοση, λόγω της αβεβαιότητας γύρω από το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε ο Τζάκσον.