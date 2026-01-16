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ΕΑΠ: Παράταση στις εγγραφές των υποψήφιων φοιτητών μέχρι τις 23 Ιανουαρίου
Ειδήσεις
11:23 - 16 Ιαν 2026

ΕΑΠ: Παράταση στις εγγραφές των υποψήφιων φοιτητών μέχρι τις 23 Ιανουαρίου

Reporter.gr Newsroom
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Μικρή παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων έδωσε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά του προγράμματα.

Όπως ανακοίνωσε το ΕΑΠ, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης, παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής κατάθεσης αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εισαγωγή στα τρία Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, σε ένα Ειδικό Πρόγραμμα, καθώς και στα 38 Μεταπτυχιακά Προγράμματα που προσφέρονται για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως και τις 23 Ιανουαρίου 2026, στις 11:59 το βράδυ.

Η επιλογή των φοιτητών θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας, με βασικό κριτήριο τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Τα αποτελέσματα, τόσο για τους επιτυχόντες όσο και για όσους δεν θα γίνουν δεκτοί, θα ανακοινωθούν ανά Πρόγραμμα Σπουδών στις 2 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Πανεπιστημίου.

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