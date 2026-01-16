Ανάσα για την γερμανική οικονομία: Υποχώρηση του πληθωρισμού στο 1,8% τον Δεκέμβριο

Στο 1,8% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία και καταγράφοντας αισθητή επιβράδυνση σε σχέση με το 2,3% του Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία των στατιστικών αρχών.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης επιχειρεί να σταθεροποιηθεί μετά από παρατεταμένη ύφεση. Το 2025, η γερμανική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη 0,2%, ανακάμπτοντας από συρρίκνωση 0,5% το 2024 και βάζοντας τέλος σε μια διετή περίοδο οικονομικής κάμψης.

Ανάπτυξη με στήριγμα την εσωτερική ζήτηση

Η ήπια ανάκαμψη αποδίδεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών και στην ενίσχυση των κρατικών δαπανών, οι οποίες λειτούργησαν ως βασικοί μοχλοί στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει εύθραυστη, καθώς η εξωτερική ζήτηση εξακολουθεί να πιέζεται.

Οι γερμανικές εξαγωγές συνέχισαν να υποχωρούν, επηρεασμένες από την επιβολή υψηλότερων δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ισχύ του ευρώ και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα, ιδιαίτερα σε βασικούς βιομηχανικούς κλάδους.

Παρά τη μείωση του πληθωρισμού, αναλυτές προειδοποιούν ότι η γερμανική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις, τόσο στο μέτωπο της ανταγωνιστικότητας όσο και στο διεθνές εμπορικό περιβάλλον. Η πορεία των τιμών καταναλωτή αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τις επόμενες αποφάσεις οικονομικής πολιτικής, σε ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη παραμένει ασθενής και άνιση.