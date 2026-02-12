ΑΣΕΠ: Στη δημοσιότητα τα προσωρινά αποτελέσματα για 123 μόνιμες θέσεις στο ΕΑΠ
16:28 - 12 Φεβ 2026

ΑΣΕΠ: Στη δημοσιότητα τα προσωρινά αποτελέσματα για 123 μόνιμες θέσεις στο ΕΑΠ

Reporter.gr Newsroom
Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2025, που αφορά την πλήρωση 123 θέσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ).

Στους πίνακες, οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν αναφέρονται αποκλειστικά με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) τους, όπως αυτός έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Όσοι εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες εμφανίζονται κανονικά στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων, χωρίς να υπάρχει σχετική ένδειξη. Σημειώνεται ότι πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία έχουν μόνο οι συμμετέχοντες στην προκήρυξη.

Η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ξεκινά την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 στις 08:00 και λήγει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 στις 14:00. Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Υπενθυμίζεται ότι για να εξεταστεί μια ένσταση απαιτείται η καταβολή παραβόλου ύψους 20 ευρώ, διαφορετικά δεν λαμβάνεται υπόψη. Το παράβολο εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-Παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), με επιλογή «Φορέας Δημοσίου» και στη συνέχεια «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

