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Νετανιάχου: «Συμβολικό βήμα» και όχι ουσιαστική πρόοδο χαρακτηρίζει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα
Ειδήσεις
11:17 - 16 Ιαν 2026

Νετανιάχου: «Συμβολικό βήμα» και όχι ουσιαστική πρόοδο χαρακτηρίζει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την αμερικανική ανακοίνωση σχετικά με τη μετάβαση της εκεχειρίας στη Γάζα στη δεύτερη φάση ως ένα βήμα κυρίως «συμβολικού χαρακτήρα».

Σε συνομιλία που είχε το βράδυ της Τετάρτης (14/1) με τους γονείς του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, τα λείψανα του οποίου εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι η παλαιστινιακή διοικητική επιτροπή που προβλέπεται στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης δεν συνιστά ουσιαστική πρόοδο. Όπως ανέφερε, πρόκειται απλώς για μια συμβολική κίνηση και όχι για εξέλιξη αντίστοιχη με εκείνη που παρουσίασε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το Ισραηλινό Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων, οι γονείς του Ισραηλινού αστυνομικού Ραν Γκάφλι είχαν προηγουμένως ασκήσει πίεση στον πρωθυπουργό, ζητώντας του να μην προχωρήσει η εκεχειρία αν δεν επιστραφούν πρώτα τα λείψανα του γιου τους. Το φόρουμ γνωστοποίησε τη σχετική δήλωση την Τετάρτη. Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου τους διαβεβαίωσε ότι η ανάκτηση των λειψάνων του Γκάφλι εξακολουθεί να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την ισραηλινή κυβέρνηση.

Παρότι η ανακοίνωση για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας θεωρείται ένα σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση, παραμένουν πολλά ανοιχτά ζητήματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η σύνθεση της προτεινόμενης μη πολιτικής παλαιστινιακής διοικητικής επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από ειδικούς, καθώς και η δημιουργία ενός διεθνούς «συμβουλίου ειρήνης», το οποίο προβλέπεται να τελεί υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ έως το 2027.

Το Associated Press, επικαλούμενο Ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφερε ότι ο σχηματισμός της εν λόγω επιτροπής πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με το Ισραήλ. Η δεύτερη φάση του σχεδίου των 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ανοικοδόμηση της περιοχής και τη διαχείριση της καθημερινής διακυβέρνησης.

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