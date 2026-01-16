Γεραπετρίτης: Προανήγγειλε την επέκταση των χωρικών υδάτων

Tην επέκταση των χωρικών υδάτων προανήγγειλε την Παρασκευή από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών, κ. Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η εθνική ισχύς της χώρας έχει αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως δεν αποδέχεται ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι άτολμη:

«Μας κατηγορείτε για ατολμία και ως δεδομένους συμμάχους; Εμάς; Εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα που κατοχυρώνουν την κυριαρχία μας και εξουδετερώνουν την όποια αξίωση για τις ζώνες κυριαρχίας. Είναι η πρώτη φάση και θα ακολουθήσουν και άλλα. Έχουμε το θαλάσσιο πάρκο Αιγαίο 1 και θα έρθει το 2, μην ανησυχείτε . Θα έρθει όπως ήρθε η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία όπως θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση έκανε έστω ένα από όσα σας είπα; Ποια κυβέρνηση έκανε θαλάσσιο χωροταξικό, πάρκα, ΑΟΖ και συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς;», αναρωτήθηκε και συμπλήρωσε:

«Η Ελλάδα σήμερα έχει επιχειρήματα που δεν είχε ποτέ στο τραπέζι. Η Γαλάζια Πατρίδα δεν έχει φύγει από τον λόγο της Άγκυρας αλλά σήμερα έχουμε καταγεγραμμένες θέσεις για τις θαλάσσιες ζώνες. Καταγεγραμμένη σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτή η κυβέρνηση το 2025 έφερε το θαλάσσιο χωροταξικό που αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω».

Ο κ. Γεραπετρίτης επέμεινε, πάντως, στην ανάγκη να συνεχιστεί ο διάλογος με την Τουρκία: «Θα συζητήσουμε. Όμως υπάρχει κάτι που δεν θα συζητήσουμε. Δεν θα συζητήσουμε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και καμία έκπτωση στις θέσεις μας. Δεν είμαστε σήμερα απλά ισότιμοι. Είμαστε σε θέση πραγματικής ισχύος επειδή αυτή η κυβέρνηση με αυτή την στήριξη δεν έκλεισε τα μάτια στο παγκόσμιο σκηνικό. Είδε την πραγματικότητα κατάματα με σχέδιο. Οι χθεσινές εικόνες με την φρεγάτα “Κίμωνας” που αναβαθμίζει την άμυνα μας καλό είναι όλοι μαζί να στεκόμαστε μαζί στις εθνικές επιτυχίες. Πάνω από τις κυβερνητικές θέσεις υπάρχουν οι εθνικές επιτυχίες».

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Αναφορικά με το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο επανέλαβε πως για την Ελλάδα αποτελεί «έργο μείζονος προτεραιότητας». «Η Ελλάδα έχει στηρίξει το έργο χωρίς ενδοιασμό» είπε για να προσθέσει σε άλλο σημείο: «Προέκυψαν οικονομοτεχνικής φύσης ζητήματα που αυτή την στιγμή είναι προς επίλυση».

Τέλος, για το Κυπριακό ανέφερε πως θα υπάρξει ακόμα μια διευρυμένη συζήτηση στον ΟΗΕ για να συμπληρώσει: «Διασφαλίσαμε ότι το πλαίσιο των συζητήσεων για το Κυπριακό είναι ένα και μόνο. Είναι το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία».