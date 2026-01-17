Απεβίωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Νικόλαος Στασινόπουλος

Τη βαθιά της οδύνη για τον θάνατο του Νικολάου Στασινόπουλου, προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, εκφράζει με ανακοίνωσή της η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του Ομίλου.

Όπως τονίζεται, ο Νικόλαος Στασινόπουλος υπήρξε η εμβληματική ηγετική φυσιογνωμία της ΒΙΟΧΑΛΚΟ για περισσότερες από επτά δεκαετίες. Το έργο και το όραμά του καθόρισαν την πορεία και τη δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου και των εταιρειών του, αφήνοντας ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική βιομηχανία.

Πρωτοπόρος και διορατικός επιχειρηματίας, αποτέλεσε βασικό πυλώνα της βιομηχανικής ανάπτυξης της χώρας. Κατά τη μακρά θητεία του στο τιμόνι της ΒΙΟΧΑΛΚΟ και μέχρι σήμερα ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έθεσε στέρεες βάσεις για τη μετατροπή της εταιρείας σε έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους επεξεργασίας μετάλλων, σχεδιάζοντας παράλληλα τη μετάβαση της ελληνικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο.

Η διαδρομή του

Ο Νικόλαος Στασινόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1932. Φοίτησε με άριστες επιδόσεις στη σχολή Μπερζάν και αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από νεαρή ηλικία εργάστηκε στις οικογενειακές επιχειρήσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της μεταπολεμικής περιόδου και στην εξωστρέφεια της τότε Ελληνικής Βιομηχανίας Χαλκού και Αλουμινίου.

Το 1964, μετά τον θάνατο του πατέρα του Μιχαήλ Στασινόπουλου, ανέλαβε μαζί με τον αδελφό του Ευάγγελο τη διοίκηση της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Με διορατικότητα, τόλμη και υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνέχισε και εξέλιξε το έργο του ιδρυτή, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, την επιχειρηματική ηθική, τη διαφάνεια και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Αντιλαμβανόμενος έγκαιρα ότι η διεθνής παρουσία και οι στρατηγικές συνεργασίες αποτελούν μονόδρομο για την ανάπτυξη, διαμόρφωσε ένα ευέλικτο και σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο, μετατρέποντας τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ σε εταιρεία συμμετοχών και αναπτύσσοντας ένα ισχυρό δίκτυο θυγατρικών. Παράλληλα, επένδυσε συστηματικά στην τεχνολογική καινοτομία, στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών του Ομίλου.

Με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, καλλιέργησε στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις και δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο τεχνολογικών συμπράξεων. Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του παρέμειναν πάντα οι εργαζόμενοι, τους οποίους στήριξε έμπρακτα, επενδύοντας στη διαρκή εξέλιξη και κατάρτισή τους.

Χάρη σε μακρόπνοο σχεδιασμό, συνέπεια και σωστές επιχειρηματικές επιλογές, ο Νικόλαος Στασινόπουλος οδήγησε τη VIOHALCO στην ανάδειξή της ως τη μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανική δύναμη της Ελλάδας και έναν από τους ισχυρότερους ομίλους μετάλλων στην Ευρώπη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική οικονομία.

Αναγνώριση και κοινωνική προσφορά

Είχε τη χαρά να δει τη σκυτάλη της διοίκησης να περνά στην επόμενη γενιά, στους υιούς του Μιχάλη και Γιάννη, οι οποίοι συνεχίζουν το έργο του με σύγχρονη προσέγγιση και τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες.

Για τη συνολική προσφορά του στο επιχειρείν και την κοινωνία, τιμήθηκε το 2018 με το «Αριστείο ΙΟΒΕ», ενώ το 2019 έλαβε το βραβείο «Δίολκος» από την Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ για τη συμβολή του στην εξωστρέφεια της ελληνικής βιομηχανίας.

Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντική κοινωνική και πολιτιστική δράση. Μαζί με τη μητέρα του Μαριάνθη και τον αδελφό του Ευάγγελο ίδρυσε το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ», το οποίο άφησε ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα στην Τεγέα Αρκαδίας, τόπο καταγωγής της οικογένειας, συνεχίζοντας το έργο του υπό την καθοδήγηση της συζύγου του Αλεξάνδρας Στασινοπούλου.