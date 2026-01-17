Θεσσαλονίκη: Παρουσίαση της «Ιθάκης» από τον Τσίπρα - Μικρής έκτασης ένταση έξω απ' το Ολύμπιον

Υπενθυμίζεται ότι, χθες ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνάντηση και συζήτηση με το δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη.
Πριν από την έναρξη της εκδήλωσης σημειώθηκε ένταση έξω από το Ολύμπιον.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, παρά την οδηγία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για απαγόρευση συγκεντρώσεων, μια ομάδα έξι ατόμων προσέγγισε τον χώρο και πέταξε τρικάκια με το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, συνοδευόμενα από συνθήματα όπως «ανεπιθύμητος» και αιτιάσεις ότι «πρόδωσε τη Μακεδονία».
Οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν παραταγμένες περιμετρικά του Ολύμπιον παρενέβησαν άμεσα, απομονώνοντας τα έξι άτομα. Οι αρχικές προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις.