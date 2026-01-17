Μητσοτάκης: Μήνυμα μεταρρυθμίσεων και αμυντικής θωράκισης από το Μαρούσι

Μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και ισχυρής ενίσχυσης της αμυντικής θωράκισης της χώρας έστειλε σήμερα (17/1) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Μαρούσι.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εισέρχεται στο 2026 σε μια περίοδο έντονων διεθνών γεωπολιτικών αναταράξεων, σημειώνοντας πως η άφιξη της πρώτης φρεγάτας Belh@rra αποτελεί τον καλύτερο συμβολισμό για την έναρξη της νέας χρονιάς. Όπως είπε, πρόκειται για μια επιλογή με ουσιαστική αλλά και συμβολική σημασία, υπενθυμίζοντας ότι το Πολεμικό Ναυτικό είχε να παραλάβει νέο πλοίο από το 1998.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης εξήρε το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και επαγγελματισμού του πληρώματος, τονίζοντας ότι η πραγματική αποτρεπτική ισχύς της χώρας στηρίζεται πρωτίστως στις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναφερόμενος στην οικονομία, δήλωσε ικανοποιημένος από τη λειτουργία της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο, διαψεύδοντας -όπως χαρακτηριστικά είπε- τις προβλέψεις των «Κασσάνδρων». Παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες για τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη του εισοδήματος.

Όπως ανέφερε, από το τέλος του μήνα οι εργαζόμενοι θα αρχίσουν να βλέπουν απτά αποτελέσματα της φορολογικής μεταρρύθμισης, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μέσω μειώσεων φόρων. «Όλα αυτά γίνονται με σεβασμό στα όρια του προϋπολογισμού, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό και ακρότητες», σημείωσε.

Τέλος, αναφερόμενος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα σηματοδοτήσει την επίσημη εκκίνηση της πορείας προς τις εκλογές της άνοιξης του 2027, με στόχο μια ακόμη εκλογική νίκη. Υπενθύμισε ότι συμπληρώνει δέκα χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ, τονίζοντας πως το κόμμα αποτελεί τη μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα, ασφάλεια και προοπτική για τη χώρα.