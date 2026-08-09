Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Περίπου 200 ταξιδιώτες που έφτασαν από την Ιταλία υποβλήθηκαν σε ελέγχους από τις ισπανικές αρχές στα έξι μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής των προσωρινών συνοριακών μέτρων που αποφάσισε η Μαδρίτη, εν μέσω διαφωνίας με τη Ρώμη για το μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών, οι αρχές πραγματοποίησαν ελέγχους σε συνολικά 199 επιβάτες που ταξίδεψαν με 12 πτήσεις από την Ιταλία. Ειδικότερα, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στα αεροδρόμια της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης, της Σεβίλλης, του Μπιλμπάο, του Αλικάντε και της Βαλένθια.

Υπενθυμίζεται ότι η ισπανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την Παρασκευή (7/8) ότι οι έλεγχοι σε επιβάτες που φτάνουν από την Ιταλία, τόσο αεροπορικώς όσο και ακτοπλοϊκώς, θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 7 Σεπτεμβρίου.

Η απόφαση της Μαδρίτης ήρθε μετά την εφαρμογή αντίστοιχων μέτρων από την Ιταλία, σε μια περίοδο έντασης μεταξύ των δύο χωρών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Από την πλευρά της, η Ρώμη υποστηρίζει ότι η ισπανική απόφαση συνδέεται με το μαζικό κύμα μεταναστών που έφτασε στις 30 Ιουλίου στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με την ιταλική πλευρά, περίπου 72.000 μετανάστες έφτασαν στην περιοχή, προκαλώντας νέα αντιπαράθεση σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και των μεταναστευτικών ροών.

Επισημαίνεται ότι οι προσωρινοί έλεγχοι αποτελούν ένα ακόμη επεισόδιο στη διαμάχη Μαδρίτης και Ρώμης για το μεταναστευτικό, καθώς οι δύο χώρες επιχειρούν να διαχειριστούν τις αυξημένες πιέσεις στα σύνορά τους και τις επιπτώσεις από τις μετακινήσεις μεταναστών εντός της Ευρώπης.