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Επίθεση στον εκδότη της «Μαγνησίας» στον Βόλο: Ποιους «φωτογραφίζει» και τι καταγγέλλει
Ειδήσεις
15:01 - 26 Ιαν 2026

Επίθεση στον εκδότη της «Μαγνησίας» στον Βόλο: Ποιους «φωτογραφίζει» και τι καταγγέλλει

Reporter.gr Newsroom
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Ο εκδότης της εφημερίδας «Μαγνησίας», Αρχιμίδης Καρεκλίδης, μίλησε σήμερα (26/1) για τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης έξω από το σπίτι του στον Βόλο από δύο άγνωστους κουκουλοφόρους.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΣΚΑΪ, μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί κανένας από τους δράστες, ενώ δεν υπάρχει καμία εξέλιξη στις έρευνες. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η αστυνομία δεν προέβη στα αυτονόητα μετά την επίθεση, καθώς δεν διερευνήθηκε η περιοχή, δεν ελήφθησαν καταθέσεις από γείτονες και αυτόπτες μάρτυρες και δεν εξετάστηκαν οι κάμερες ασφαλείας.

Ο κ. Καρεκλίδης περιέγραψε ότι οι δράστες του είχαν στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του. Μόλις βγήκε από το αυτοκίνητό του, τον χτύπησαν στο κεφάλι και το πρόσωπο με στοχευμένα χτυπήματα. Όπως τόνισε, οι κουκουλοφόροι δεν του μετέφεραν κάποιο προφορικό μήνυμα, ωστόσο περίοικοι άκουσαν φωνές, γεγονός που θα διαπιστωθεί από τις έρευνες.

Ο εκδότης εκτιμά ότι η επίθεση σχετίζεται με την «ενόχληση» που έχουν προκαλέσει σε ορισμένα πρόσωπα τα πολιτικά και οικονομικά ρεπορτάζ της εφημερίδας σχετικά με ζητήματα του Βόλου.

Σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί περισσότερες από 150 μηνύσεις και αγωγές από συγκεκριμένα πρόσωπα, για τις οποίες έχει δικαιωθεί, ενώ πρόσθεσε ότι το τελευταίο διάστημα δεν υπήρχε κάποια απειλή ή προειδοποίηση εναντίον του.

Παράλληλα, ο κ. Καρεκλίδης κατήγγειλε ότι πολιτικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης υποκινούν σε βία εναντίον του, διεγείροντας τους οπαδούς τους να τον τρομοκρατούν, να τον τραμπουκίζουν και να τον εξυβρίζουν, μιλώντας χαρακτηριστικά για «τρομοκρατία».

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