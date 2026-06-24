Μυτιληναίος: Η άμυνα επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας – Το νέο βιομηχανικό οικοσύστημα της METLEN

«Ζούμε σε μια εποχή όπου η έννοια της ασφάλειας επιστρέφει στον πυρήνα της οικονομίας και της πολιτικής». Με αυτή τη φράση ο Ευάγγελος Μυτιληναίος περιέγραψε το μεσημέρι της Τρίτης 23/6 τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται διεθνώς κατά τα εγκαίνια της νέας παραγωγικής μονάδας της M Technologies στον Βόλο, δίνοντας το στίγμα μιας επένδυσης που ξεπερνά τα όρια ενός ακόμη βιομηχανικού έργου.

Η METLEN αναπτύσσει στη Θεσσαλία ένα πλήρως καθετοποιημένο αμυντικό βιομηχανικό οικοσύστημα, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή αμυντική παραγωγή. Μάλιστα, το M Technologies Hub εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό σύμπλεγμα έξι μονάδων συνολικής έκτασης 100.000 τ.μ., με δυνατότητες που εκτείνονται από την επεξεργασία πρώτων υλών και την κατασκευή μεταλλικών υποσυστημάτων έως τη συναρμολόγηση και την υποστήριξη σύνθετων αμυντικών εφαρμογών.

Οι συνολικές επενδύσεις στον Βόλο αναμένεται να προσεγγίσουν τα 280 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ η πλήρης ανάπτυξη του συγκροτήματος προβλέπεται να δημιουργήσει περίπου 1.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της METLEN, το ζητούμενο σήμερα δεν είναι μόνο η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των χωρών αλλά και η δημιουργία παραγωγικής αυτάρκειας σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες μεταβάλλονται με πρωτοφανή ταχύτητα. «Η Ελλάδα και η Ευρώπη βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση. Πρέπει να γίνουν πιο έτοιμες, πιο αυτάρκεις και πιο ικανές να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το 25% μπορεί να μετατραπεί σε καταλύτη για τη βιομηχανική ανάπτυξη

Στο επίκεντρο της συζήτησης, πάντως, βρέθηκε η πρόβλεψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για συμμετοχή της εγχώριας παραγωγής κατά 25% στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος υποστήριξε ότι το ποσοστό αυτό πρέπει να αποτελέσει την ελάχιστη βάση συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας, προτείνοντας μάλιστα οι προσφορές που ξεπερνούν το όριο αυτό να επιβραβεύονται με πρόσθετη βαθμολογία στις διαδικασίες αξιολόγησης.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα επόμενα χρόνια η Ελλάδα προγραμματίζει αμυντικές δαπάνες πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Για πρώτη φορά διαμορφώνεται η δυνατότητα ένα σημαντικό μέρος αυτών των κεφαλαίων να επιστρέφει στην οικονομία μέσω παραγωγικής δραστηριότητας, θέσεων εργασίας, επενδύσεων και τεχνογνωσίας.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν, παράλληλα, ότι η ουσιαστική θεσμοθέτηση του 25% μπορεί να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία ενός σταθερού αμυντικού βιομηχανικού οικοσυστήματος, δίνοντας στις ελληνικές επιχειρήσεις την απαιτούμενη ορατότητα για να επενδύσουν σε νέες υποδομές και τεχνολογίες.

Από τα Leopard και τους Patriot στις Belharra και τα υποβρύχια της Ολλανδίας

Εν τω μεταξύ, το βιομηχανικό αποτύπωμα της M Technologies δεν περιορίζεται στην ελληνική αγορά. Αντίθετα, η εταιρεία έχει ήδη ενταχθεί σε ορισμένα από τα σημαντικότερα αμυντικά προγράμματα που υλοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ.

Η θυγατρική της METLEN συνεργάζεται με την KNDS στην παραγωγή τμημάτων για τα άρματα μάχης Leopard και το νέο τεθωρακισμένο όχημα μάχης Philoctetes, ενώ συμμετέχει στο πρόγραμμα των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot μέσω της συνεργασίας της με τη Raytheon.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει στρατηγική σχέση με τη Naval Group, συμμετέχοντας στην αλυσίδα παραγωγής των φρεγατών FDI Belharra που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό. Μάλιστα, η συνεργασία αυτή φαίνεται να αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάθος. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν η METLEN και η Naval Group τον περασμένο Μάρτιο, η M Technologies εντάσσεται ως στρατηγικός βιομηχανικός εταίρος του γαλλικού ομίλου στο πρόγραμμα ναυπήγησης των νέων υποβρυχίων που θα προμηθευτεί το ολλανδικό Πολεμικό Ναυτικό.

Πρόκειται για μια εξέλιξη με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς σηματοδοτεί την είσοδο ελληνικής βιομηχανίας σε ένα από τα πλέον σύνθετα και απαιτητικά πεδία της αμυντικής παραγωγής διεθνώς.

Την ίδια στιγμή, η συνεργασία με τη Naval Group επεκτείνεται και στο πρόγραμμα των ελληνικών φρεγατών. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης FDI «Κίμων», ο γαλλικός όμιλος επιβεβαίωσε ότι προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η κατασκευή των επόμενων τριών φρεγατών «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής», με τη συμμετοχή ελληνικών βιομηχανικών εταίρων, μεταξύ των οποίων και η METLEN.

«Η παραγωγική δυναμικότητα είναι πλέον στρατηγικό πλεονέκτημα»

Επίσυς, το στίγμα της νέας εποχής για την αμυντική βιομηχανία έδωσε και ο Chief Executive Director της M Technologies, Βασίλης Τσιάμης. Όπως τόνισε, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν αναδείξει τη βιομηχανική παραγωγική ικανότητα σε κρίσιμο παράγοντα εθνικής ισχύος και ανταγωνιστικότητας.

«Σήμερα στην Ευρώπη και διεθνώς υπάρχει αυξημένη ανάγκη για αξιόπιστη αμυντική βιομηχανική δυναμικότητα. Αυτό ακριβώς φιλοδοξούμε να προσφέρουμε από τον Βόλο, σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία αναπτύσσει μια σύγχρονη βιομηχανική πλατφόρμα ικανή να υποστηρίξει πολλαπλά και απαιτητικά διεθνή προγράμματα.

Η τοποθέτηση αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική επιλογή της METLEN να μετατρέψει τον Βόλο σε κόμβο παραγωγής και εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού, αξιοποιώντας τόσο τις εγχώριες δυνατότητες όσο και τις συνεργασίες με κορυφαίους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς ομίλους.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» ως πρώτη μεγάλη δοκιμασία

Το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον, πάντως, στρέφεται στο πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», προϋπολογισμού περίπου 3 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να εισαχθεί προς έγκριση στο ΚΥΣΕΑ. Εφόσον εφαρμοστεί στην πράξη η πρόβλεψη για συμμετοχή της ελληνικής παραγωγής κατά 25%, ανοίγει πεδίο συμβάσεων ύψους περίπου 750 εκατ. ευρώ για τις εγχώριες επιχειρήσεις γεγονός που μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για τη μετάβαση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας σε μια νέα αναπτυξιακή φάση, όπου η χώρα δεν θα λειτουργεί απλώς ως αγοραστής αμυντικών συστημάτων αλλά και ως παραγωγικός εταίρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.