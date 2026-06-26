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ΑΑΔΕ: «Μπλόκο» σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου που μετέφερε 12.300 λίτρα λαθραίων καυσίμων
Φορολογία
15:27 - 26 Ιουν 2026

ΑΑΔΕ: «Μπλόκο» σε πλοίο στο λιμάνι του Βόλου που μετέφερε 12.300 λίτρα λαθραίων καυσίμων

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων πέτυχαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των στοχευμένων θαλάσσιων ελέγχων που πραγματοποιούν σε λιμένες της χώρας.

Ύστερα από στρατηγική ανάλυση κινδύνου και με τη συνδρομή της Αίθουσας Επιχειρήσεων, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προσέγγισαν φορτηγό πλοίο, με σημαία Αγίου Χριστοφόρου και Νέβις, το οποίο βρισκόταν πλαγιοδετημένο στο λιμάνι του Βόλου, έχοντας δηλώσει ότι μεταφέρει μεταλλικούς κυλίνδρους.

Κατά τον ενδελεχή έλεγχο των δεξαμενών και τη φυσική καταμέτρηση των καυσίμων, οι ελεγκτές εντόπισαν πλεονάζουσα ποσότητα 10,4 μετρικών τόνων (12.280 λίτρων) ναυτιλιακού diesel, η οποία δεν καλυπτόταν από κανένα νόμιμο τελωνειακό ή εμπορικό παραστατικό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ΔΕΟΣ, η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί γνωστή μέθοδο δράσης κυκλωμάτων που αποκομίζουν παράνομο οικονομικό όφελος σε βάρος των ναυλωτών φορτηγών πλοίων. Οι ποσότητες αυτές εμφανίζονται ψευδώς ως «αναλωθείσες» κατά τη διάρκεια των πλόων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αδήλωτα αποθέματα καυσίμων, που μπορούν στη συνέχεια να διατεθούν παράνομα στην αγορά.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ προχώρησαν άμεσα:

  • Στην απαγόρευση απόπλου του φορτηγού πλοίου, με άμεσο σχετικό αίτημα προς το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.
  • Στην δέσμευση του συνόλου της παράνομης ποσότητας των 12.280 λίτρων diesel ναυτιλίας.
  • Στον Καταλογισμό και επιβολή των αναλογούντων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, η αξία των οποίων ανέρχεται στα 8.855,76 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται, με στόχο να βρεθούν και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος.

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