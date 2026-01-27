Παπασταύρου: Σταματούν τα έργα στη Μήλο - Επανεκτίμηση κόστους διασύνδεσης με Κύπρο από διεθνή οίκο

Την προσωρινή αναστολή των οικοδομικών εργασιών στη Μήλο έως ότου αποφανθούν το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Αρχή Διαφάνειας ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Open.

Όπως τόνισε, προέχει η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών. «Αυτήν τη στιγμή αναστέλλονται οι εργασίες μέχρι να υπάρξει τελική κρίση από τη Δικαιοσύνη», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση τηρεί αυστηρά τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αναφερόμενος γενικότερα στο πολεοδομικό πλαίσιο, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για ένα ενιαίο, απλοποιημένο και ψηφιακό σύστημα, το οποίο θα διασφαλίζει ίσους κανόνες σε όλη τη χώρα και θα ενισχύει την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επενδυτές. «Δεν μπορεί η ίδια διάταξη να ερμηνεύεται διαφορετικά από ΥΔΟΜ σε ΥΔΟΜ. Χρειαζόμαστε διαφάνεια και ενιαία εφαρμογή, είτε μιλάμε για τη Μήλο είτε για τα Κύθηρα», τόνισε.

Η ενδεχόμενη αυτοαναίρεση των αρμοδίων αρχών όχι μόνο προκαλεί ανασφάλεια Δικαίου και μειώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, αλλά και πλήττει την πολιτική της χώρας για την προσέλκυση επενδύσεων, αναφέρει – από την πλευρά της- με σημερινή της ανακοίνωση η ανάδοχος εταιρεία V Tourism AE.

Εξωτερικός σύμβουλος θα επανεκτιμήσει την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Η Ελλάδα θα προσλάβει εξωτερικό σύμβουλο για να επανεξετάσει το κόστος της κατασκευής ενός από τα μεγαλύτερα υποβρύχια καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, το οποίο θα συνδέει την ηπειρωτική Ευρώπη με την Κύπρο, ανακοίνωσε ο κ. Παπασταύρου, καθώς η χώρα αναζητά νέες επενδύσεις.

Το έργο, γνωστό ως Great Sea Interconnector, με προϋπολογισμό 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καθυστερήσει λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο αλλά και γιατί η Κύπρος έχει ζητήσει επανειλημμένα διευκρινίσεις σχετικά με το συνολικό κόστος, τη βιωσιμότητα και τυχόν ευθύνες για απρόβλεπτες καθυστερήσεις, ενώ ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) έχει αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου.

«Η απόφαση της Ελλάδας και της Κύπρου είναι να προχωρήσουμε, να επανεξεταστεί το κόστος από έναν από τους πιο φημισμένους οίκους στον κόσμο και, με αυτό τον τρόπο, να καταφέρουμε προσελκύσουμε επενδυτές είτε από τη Μέση Ανατολή είτε από την Αμερική», δήλωσε ο κ. Παπασταύρου. «Για να μπει ένας νέος επενδυτής πρέπει τα νούμερα να είναι επικαιροποιημένα», πρόσθεσε.

Με την είσοδο νέων επενδυτών θα υπάρξει μεγαλύτερη μετοχική βάση, η οποία θα επιτρέψει την ολοκλήρωση του έργου», επεσήμανε.

Στρατηγικός ρόλος της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπασταύρου στα ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη έχει λάβει στρατηγική απόφαση για τη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όπως εξήγησε, στον σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό ενσωματώθηκε ρύθμιση που θεωρεί, κατ’ αρχήν, ως ρωσικής προέλευσης κάθε φυσικό αέριο που εισέρχεται μέσω αγωγών από την Τουρκία, εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, εξέλιξη που χαρακτήρισε επιτυχία της ελληνικής πλευράς.

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου ενέργειας προς την Ευρώπη, αναφερόμενος στις υποδομές της Ρεβυθούσας, της Αλεξανδρούπολης και στους σταθμούς συμπίεσης στη Βόρεια Ελλάδα. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών, καθώς και της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας της χώρας.

Καταπολέμηση της ρευματοκλοπής μέσω τεχνολογίας

Τέλος, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρθηκε στις προσπάθειες αντιμετώπισης της ρευματοκλοπής, επισημαίνοντας ότι η εγκατάσταση 1,3 εκατ. «έξυπνων» μετρητών συμβάλλει ουσιαστικά στον εντοπισμό παραβατικών πρακτικών. Όπως τόνισε, η χρήση των νέων μετρητών στοχεύει στην προστασία των συνεπών καταναλωτών χωρίς να προκαλούνται αδικίες.

«Η ασφάλεια των πολιτών, η ενεργειακή θωράκιση και η διασφάλιση της νομιμότητας αποτελούν τις κορυφαίες προτεραιότητες του Υπουργείου», κατέληξε ο κ. Παπασταύρου, τονίζοντας ότι όλες οι ενέργειες γίνονται με γνώμονα την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία των συμφερόντων των πολιτών.