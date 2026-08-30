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Παπασταύρου: Νέος χωροταξικός χάρτης για επενδύσεις – Βιομηχανία, ΑΠΕ και Τουρισμός αλλάζουν τους κανόνες
Οικονομία
12:10 - 30 Αυγ 2026

Παπασταύρου: Νέος χωροταξικός χάρτης για επενδύσεις – Βιομηχανία, ΑΠΕ και Τουρισμός αλλάζουν τους κανόνες

Reporter.gr Newsroom
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Στην ολοκλήρωση μιας ευρύτερης χωροταξικής μεταρρύθμισης, που αφορά τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον Τουρισμό, προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου στον Ηλία Παλιαλέξη και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια επιχειρούν, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, να δημιουργήσουν ένα πιο ενιαίο πλαίσιο για τη χρήση του χώρου, θέτοντας σαφέστερους κανόνες για τις επενδύσεις και ενισχύοντας παράλληλα τις προβλέψεις για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτηρίζει τη μεταρρύθμιση σημαντική για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, υποστηρίζοντας ότι τα νέα πλαίσια μπορούν να περιορίσουν την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις και να ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου.

Όπως σημειώνει, στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ένα διαχρονικό ζήτημα του χωροταξικού σχεδιασμού: ο σαφής καθορισμός του πού μπορεί να αναπτυχθεί κάθε δραστηριότητα, υπό ποιους όρους και με ποιες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις.

Βιομηχανία και Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Η βασική κατεύθυνση, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι η ενίσχυση οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων και η σταδιακή απομάκρυνση από το μοντέλο των διάσπαρτων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπεται η αναβάθμιση υφιστάμενων βιομηχανικών συγκεντρώσεων και η αντιμετώπιση άτυπων συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων.

Στο νέο πλαίσιο εντάσσεται και η χωρική διάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις επενδύσεις που σχετίζονται με κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ζητούμενο είναι η δημιουργία μεγαλύτερης προβλεψιμότητας για τις επιχειρήσεις, ώστε οι επενδυτικές αποφάσεις να λαμβάνονται σε ένα σαφέστερο χωροταξικό περιβάλλον.

ΑΠΕ: Νέοι κανόνες για τη χωροθέτηση

Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας επιχειρεί να θέσει συγκεκριμένους κανόνες για τη χωροθέτηση έργων καθαρής ενέργειας.

Για φωτοβολταϊκά και αιολικά προβλέπονται, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ζώνες αποκλεισμού και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης, με ιδιαίτερη μέριμνα για ευαίσθητες περιοχές, μνημεία, υγροτόπους και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Ειδικότερες προβλέψεις αφορούν και τα νησιά, μεταξύ άλλων μέσω αξιολόγησης των επιπτώσεων των αιολικών εγκαταστάσεων στο τοπίο.

Το υπουργείο εκτιμά ότι η θέσπιση σαφέστερων χωροταξικών κανόνων μπορεί αφενός να περιορίσει την αβεβαιότητα για τους επενδυτές και αφετέρου να μειώσει τις συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών χρήσεων γης.

Τουρισμός: Κατηγοριοποίηση των προορισμών

Στον τουρισμό, το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο προβλέπει διαφορετική αντιμετώπιση των περιοχών, ανάλογα με την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας.

Οι προορισμοί κατατάσσονται σε κατηγορίες, ενώ αντίστοιχη κατηγοριοποίηση προβλέπεται για τα νησιά. Η κατάταξη συνδέεται με τους όρους για τις νέες επενδύσεις, την αρτιότητα των γηπέδων, τη δυναμικότητα των τουριστικών καταλυμάτων και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

Στόχος, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι να κατευθύνονται οι νέες επενδύσεις σε περιοχές όπου υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και διαθέσιμος χώρος, περιορίζοντας παράλληλα τις πιέσεις σε προορισμούς που αντιμετωπίζουν υψηλή τουριστική επιβάρυνση.

Το στοίχημα της εφαρμογής

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια ως μέρος μιας συνολικότερης προσπάθειας αλλαγής του τρόπου με τον οποίο οργανώνεται ο διαθέσιμος χώρος και σχεδιάζονται οι επενδύσεις.

Το αν η μεταρρύθμιση θα οδηγήσει πράγματι σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και ταχύτερη υλοποίηση επενδύσεων θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή των νέων κανόνων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον η ταχύτητα των εγκρίσεων, η λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων, η συνεπής εφαρμογή του χωροταξικού πλαισίου και η πρόοδος του πολεοδομικού σχεδιασμού.

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