ΥΠΕΝ: Βάζει «φρένο» στην επέκταση του ξενοδοχείου στη Μήλο - Στο μικροσκόπιο πολεοδομικές παραλείψεις

Η επέκταση μεγάλης ξενοδοχειακής μονάδας κοντά στο Σαρακήνικο στη Μήλο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο σάλος που προκλήθηκε οδήγησε σε παρέμβαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την αναστολή των εργασιών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οικοδομικές εργασίες επέκτασης του πεντάστερου ξενοδοχείου White Coast στη Μήλο αναμένεται να ανασταλούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να βάλει τέλος σε μια επενδυτική πρακτική που, που σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς, αλλοιώνει ανεπανόρθωτα το κυκλαδίτικο τοπίο του νησιού.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, προχωρά σε τρεις άμεσες παρεμβάσεις: αποστέλλει έγγραφο στην Πολεοδομία Μήλου ζητώντας την άμεση αναστολή των εργασιών, διατάσσει επιτόπια έρευνα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και απευθύνει επιστολή προς τον Δήμο Μήλου, επισημαίνοντας σοβαρές τυπικές και νομικές πλημμέλειες στη διαδικασία προσφυγής κατά της αδειοδότησης του έργου.

Αν και ο Δήμος είχε καταθέσει προσφυγή ζητώντας την αναστολή των εργασιών, αυτή δεν κοινοποιήθηκε ποτέ στην ΥΔΟΜ του νησιού, με αποτέλεσμα η διαδικασία να μην ενεργοποιηθεί και οι οικοδομικές εργασίες να συνεχιστούν απρόσκοπτα. Το υπουργείο ζητά πλέον την επανακατάθεση της προσφυγής, με πλήρη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε να καταστεί νομικά ενεργή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς η επέκταση του White Coast συγκαταλέγεται στις δύο μεγαλύτερες ξενοδοχειακές επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μήλο, πυροδοτώντας κύμα διαμαρτυριών για την περιβαλλοντική επιβάρυνση και τη φέρουσα ικανότητα του νησιού.

Η οικοδομική άδεια του ξενοδοχείου έχει αναθεωρηθεί δύο φορές, το 2021 και το 2024, προκειμένου να επεκταθεί σε δύο όμορα οικόπεδα και να αυξήσει τη δυναμικότητά του κατά 167 κλίνες. Με βάση την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του Αυγούστου 2024, η συνολική έκταση του έργου ανέρχεται πλέον σε 29,4 στρέμματα, ανεβάζοντας τη δυναμικότητα της πεντάστερης μονάδας στις 271 κλίνες.

Το έργο είχε ξεκινήσει αρχικά με μικρότερη κλίμακα, για μία μονάδα 99 κλινών, η οποία αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά με την απλή διαδικασία και έλαβε οικοδομική άδεια το 2019. Το πρώτο κτίριο, δυναμικότητας 50 κλινών, λειτουργεί ήδη, ενώ βρίσκονται υπό κατασκευή τέσσερα ακόμη κτίρια, χώρος στάθμευσης, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και ελικοδρόμιο.