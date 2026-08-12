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Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο
Ειδήσεις
19:43 - 12 Αυγ 2026

Από τον αέρα… στην παραλία: Έρευνα για το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο

Reporter.gr Newsroom
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Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών μπαίνει η υπόθεση του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στις 7 Αυγούστου στο Σαρακήνικο της Μήλου, προκειμένου οι επιβάτες του να απολαύσουν μια… βουτιά στη διάσημη παραλία.

Με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), Δρ. Χρήστου Τσιτούρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Η επιτροπή θα αναζητήσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, θα εξετάσει λεπτομερώς τι ακριβώς συνέβη και θα αξιολογήσει κατά πόσο η συγκεκριμένη πτήση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανόνες και τις προβλεπόμενες διαδικασίες της πολιτικής αεροπορίας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το σχέδιο πτήσης και κατά πόσο αυτό υποβλήθηκε, τροποποιήθηκε και τηρήθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου.

Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν η προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο ήταν σύννομη, καθώς η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για την προσγείωση ελικοπτέρων εκτός αδειοδοτημένων ελικοδρομίων.

Η έρευνα αφορά, επομένως, τόσο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη πτήση όσο και το κατά πόσο τηρήθηκαν οι κανόνες που διέπουν τις προσγειώσεις ελικοπτέρων εκτός προβλεπόμενων χώρων.

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