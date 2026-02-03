Τραγωδία στη Χίο: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες σε επεισόδιο μεταξύ Λιμενικού και μεταναστών

Σοκ προκαλεί ο απολογισμός της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ σκάφους μεταναστών και Λιμενικού Σώματος το βράδυ της Τρίτης (03/02), η οποία άφησε πίσω της τουλάχιστον 12 νεκρούς. Σε εξέλιξη γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για αγνοούμενους.

Νύχτα τρόμου εκτυλίχθηκε στην παραλία Μυρσινιδίου στη Χίο, όταν ταχύπλοο σκάφος που μετέφερε παράτυπους μετανάστες ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο με δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος. Σύμφωνα με τις τελευταίες επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο απολογισμός είναι αποκαρδιωτικός: 14 άνθρωποι, φέρεται μέχρι στιγμής, να έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 26.

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Το χρονικό της σύγκρουσης

Το Υπουργείο Ναυτιλίας αναφέρει πως το ταχύπλοο προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς μόλις εντοπίστηκε, γεγονός που οδήγησε στο σοβαρό επεισόδιο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου επικρατεί κατάσταση συναγερμού, καθώς έχουν μεταφερθεί:

18 μετανάστες, ανάμεσα στους οποίους επτά παιδιά και μια έγκυος γυναίκα.

2 στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο έχουν μαζευτεί όλοι οι γιατροί, έχουν μαζευτεί οι πάντες που μπορούν να βοηθήσουν. Πρέπει να γίνουν επείγοντα χειρουργεία, ήδη έχουμε ξεχωρίσει δύο που θα μπουν τώρα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε όσο καλύτερα την κατάσταση αυτή» ανέφερε ο δήμαρχος της Χίου, Γιάννης Μαλαφής μιλώντας στο Mega.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση «χτένισμα» στη θάλασσα

Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο, καθώς οι διασωθέντες κάνουν λόγο για αγνοούμενους. Η κινητοποίηση των αρχών είναι καθολική, με τη συμμετοχή ισχυρών δυνάμεων: 4 πλωτά του Λιμενικού, 1 ιδιωτικό σκάφος και εθελοντές δύτες, 1 ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στην ξηρά, 5 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που επιχείρησαν άμεσα για τη διακομιδή των τραυματιών.