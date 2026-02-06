Δίκη Predator: Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας
Ειδήσεις
16:00 - 06 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω του παράνομου λογισμικού Predator ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, Δημήτρης Παυλίδης. Παράλληλα, εισηγήθηκε τη μετατροπή ορισμένων πράξεων από «κατ’ εξακολούθηση» σε «κατά συρροή», εξέλιξη που, εφόσον γίνει δεκτή από το δικαστήριο, ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρότερες ποινές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας υπογράμμισε ότι η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού είναι απολύτως παράνομη στη χώρα, καθώς παραβιάζει βάναυσα τα προσωπικά δεδομένα και συνιστά σοβαρή απειλή για τον πυρήνα του δημοκρατικού πολιτεύματος, παρέχοντας υπέρμετρες εξουσίες σε πρόσωπα που δεν θα έπρεπε να τις κατέχουν. Τόνισε δε ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση του από κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να λειτουργήσει ως καμπανάκι αφύπνισης, επισημαίνοντας πως είναι αδιαμφισβήτητο ότι το Predator λειτούργησε εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ο κ. Παυλίδης ανέλυσε διεξοδικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του spyware, καθώς και το πλέγμα εταιρειών και προσώπων που συνδέονται με την υπόθεση. Στο εδώλιο βρίσκονται ένα ζευγάρι αλλοδαπών και δύο Έλληνες, στελέχη των εμπλεκόμενων εταιρειών, οι οποίοι κατηγορούνται, μεταξύ άλλων, για επέμβαση σε συστήματα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών και παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφοριών, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τόσο σε τετελεσμένη μορφή όσο και σε απόπειρα.

Οι πράξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τελέστηκαν την περίοδο 2020-2021 και εφαρμόζεται για όλους ο ευνοϊκότερος νόμος του 2019, ο οποίος υποβίβασε την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών από κακούργημα σε πλημμέλημα. Ο εισαγγελέας σχολίασε ότι, αν τα αδικήματα είχαν τελεστεί λίγο αργότερα, η υπόθεση δεν θα εκδικαζόταν από μονομελές δικαστήριο, κάτι που, όπως ανέφερε, προκύπτει και από τον όγκο των εγγράφων και τον αριθμό των μαρτύρων.

Αναφερόμενος ειδικά στους κατηγορούμενους, σημείωσε ότι ο αλλοδαπός ιδρυτής και ιδιοκτήτης της βασικής εταιρείας που εμπορεύεται το Predator δεν έχει διαψεύσει δημοσιεύματα που τον θέλουν επικεφαλής επίλεκτης μυστικής υπηρεσίας στη χώρα καταγωγής του, με αντικείμενο την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών. Παράλληλα, ανέλυσε τις σχέσεις των δύο Ελλήνων κατηγορουμένων με την εταιρεία και το λογισμικό, επικαλούμενος συγκεκριμένες οικονομικές συναλλαγές και εταιρικά σχήματα, ενώ περιέγραψε και τον ρόλο της τέταρτης κατηγορούμενης, συζύγου του ιδρυτή, στις συνδεδεμένες εταιρικές δομές.

«Δεν μπορούμε να αποκρύπτουμε ποινικά αδικήματα πίσω από εταιρικά σχήματα», τόνισε ο εισαγγελέας, χαρακτηρίζοντας την επέμβαση στο σύστημα ενός smartphone μέσω του Predator ως έγκλημα προσβολής της ιδιωτικότητας. Επισήμανε ότι λογισμικά όπως το Predator και το Pegasus αγγίζουν τον πυρήνα των πιο ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως οικονομικά, τραπεζικά και ιατρικά στοιχεία, υπογραμμίζοντας πως όσο υψηλότερη είναι η πολιτική ή οικονομική θέση ενός προσώπου, τόσο μεγαλύτερη αξία έχουν οι πληροφορίες που περιέχει το κινητό του.

Διευκρίνισε ακόμη ότι το λογισμικό δεν απευθυνόταν σε ιδιώτες, αλλά σε κράτη, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, το οποίο αποφέρει αυξημένα κέρδη στην εταιρεία και δημιουργεί μεγαλύτερη εξάρτηση του πελάτη από το τεχνολογικό της οικοσύστημα.

Ο εισαγγελικός λειτουργός απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, μεταξύ άλλων και την αμφισβήτηση των ευρημάτων του Citizen Lab, το οποίο χαρακτήρισε κορυφαίο σε παγκόσμιο ακαδημαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι η αποστολή μολυσμένων μηνυμάτων αποτελεί απλώς προπαρασκευαστική πράξη, υποστήριξε ότι συνιστά απόπειρα τέλεσης αδικήματος, καθώς ο δράστης έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και απομένει μόνο μια ελάχιστη, σχεδόν ανεπαίσθητη, ενέργεια από το θύμα.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας και στη συνέχεια των συνηγόρων υπεράσπισης.

