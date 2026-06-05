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Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους
Ειδήσεις
22:15 - 05 Ιουν 2026

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ξέπλυμα χρήματος στους 14 εμπλεκόμενους

Reporter.gr Newsroom
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Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν οι 14 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία προέκυψε έπειτα από έρευνα των αρμόδιων αρχών στη Δυτική Μακεδονία.

Η υπόθεση αφορά συνολικά 39 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία, με τους περισσότερους εξ αυτών να προέρχονται από την περιοχή της Κοζάνης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μόνο ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα φέρεται να έχει καταγωγή από το Αγρίνιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι 14 συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον της αρμόδιας Ευρωπαίας Εισαγγελέως, η οποία άσκησε σε βάρος τους, κατά περίπτωση, ποινικές διώξεις για σειρά σοβαρών αδικημάτων κακουργηματικού χαρακτήρα. Μεταξύ των κατηγοριών που αποδίδονται περιλαμβάνονται η διεύθυνση, η συγκρότηση, η ένταξη και η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μετά την άσκηση των διώξεων, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο ανακριτική διαδικασία και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα της έρευνας.

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Πηγές που παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης αναφέρουν ότι η πλειονότητα των κατηγορουμένων αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει την υπερασπιστική της γραμμή πριν από τις απολογίες. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ορισμένοι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία κατηγορουμένους να απολογηθούν άμεσα, ακόμη και εντός της ημέρας, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω επιβάρυνσή τους.

Η έρευνα για την υπόθεση των επιδοτήσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το εύρος της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας και τον ρόλο των εμπλεκομένων προσώπων.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/06/2026 - 22:03
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