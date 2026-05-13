ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υπόθεση «Predator»: Παρέμβαση Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων
Πολιτική
14:59 - 13 Μάι 2026

Υπόθεση «Predator»: Παρέμβαση Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ για ενδεχόμενη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενδεχόμενη παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους ή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής παρακολουθούμενων Ελλήνων αξιωματούχων στα ευρωπαϊκά όργανα.

Στην ερώτησή τους, οι Ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι:

- Το σκάνδαλο των υποκλοπών ταλανίζει τη χώρα από το 2020, με παράνομες παρακολουθήσεις Ελλήνων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών και δικαστικών λειτουργών μέσω ΕΥΠ ή του παράνομου λογισμικού Predator.

- Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν υποτίθεται για «λόγους εθνικής ασφάλειας», χωρίς ωστόσο να έχουν γνωστοποιηθεί, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματική την απαγόρευση ενημέρωσης των θιγόμενων.

- Η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων αξιωματούχων αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν παρακολουθηθεί και οι συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Οι Ευρωβουλευτές θέτουν δύο κρίσιμα ερωτήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Θα διερευνήσει αν έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λόγω των επικοινωνιών τους με Έλληνες υπουργούς, στρατιωτικούς ή λοιπούς αξιωματούχους που παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ ή μέσω Predator;

2. Σκοπεύει να ζητήσει στοιχεία από τις ελληνικές αρχές και να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο αυτό;

Με δήλωσή τους οι Ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν:

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Η πιθανή παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες ομολόγους τους εγείρει σοβαρά ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας, εμπιστοσύνης και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ζητούμε άμεση και ενδελεχή διερεύνηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς η υπόθεση απειλεί το ίδιο το ευρωπαϊκό κράτος δικαίου. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και την αποκατάσταση του κράτους δικαίου.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω της παρακολούθησης των Ελλήνων ομολόγων τους

Το σκάνδαλο των υποκλοπών ταλανίζει την ελληνική πολιτική και κοινωνική σκηνή από το 2020 με την παρακολούθηση Ελλήνων πολιτικών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, δικαστικών, κρατικών λειτουργών και άλλων προσώπων μέσω του συστήματος της ΕΥΠ ή με τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator. Μάλιστα, οι παρακολουθήσεις από την ΕΥΠ λάμβαναν χώρα υποτίθεται για «λόγους εθνικής ασφάλειας», οι οποίοι δεν έχουν γνωστοποιηθεί, παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε ως αντισυνταγματική την καθολική και πλήρη απαγόρευση ενημέρωσης των θιγόμενων προσώπων για την ολοκληρωθείσα παρακολούθησή τους.

Πέραν, όμως, των κρίσιμων ερωτημάτων που παραμένουν ανοιχτά στο εσωτερικό της χώρας, η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και λοιπών αξιωματούχων, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρακολουθούνταν συνομιλίες τους με άλλους Ευρωπαίους υπουργούς, ανώτατους στρατιωτικούς και αξιωματούχους, τόσο στο πλαίσιο διμερών επαφών (λ.χ. τηλεφωνικές επικοινωνίες ή συναντήσεις) όσο και στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις θεσμικών οργάνων και σωμάτων της ΕΕ (λ.χ. Σύνοδοι Υπουργών της ΕΕ, συνεδριάσεις της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ).

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Θα διερευνήσει αν έχουν πέσει θύματα παρακολούθησης Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λόγω των επικοινωνιών τους με Έλληνες υπουργούς, στρατιωτικούς ή λοιπούς αξιωματούχους που παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ ή μέσω του Predator;

2. Σκοπεύει να ζητήσει στοιχεία από τις ελληνικές αρχές και να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου των υποκλοπών στην Ελλάδα προκειμένου να διερευνήσει το ενδεχόμενο αυτό;

Τελευταία τροποποίηση στις 13/05/2026 - 17:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Ηρακλής Κοτζιάς
Ειδήσεις

ΕΣΗΕΑ: Έφυγε από τη ζωή ο Ηρακλής Κοτζιάς

Άρση ασυλίας Βελόπουλου από τη Βουλή: Οριακή απόφαση με 97 υπέρ και έντονη πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική

Άρση ασυλίας Βελόπουλου από τη Βουλή: Οριακή απόφαση με 97 υπέρ και έντονη πολιτική αντιπαράθεση

myAlpha Vibe: Το χαρτζιλίκι αποκτά φυσική κάρτα που προσφέρει μηδενικά έξοδα συναλλάγματος και συμμετοχή στο πρόγραμμα Bonus
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

myAlpha Vibe: Το χαρτζιλίκι αποκτά φυσική κάρτα που προσφέρει μηδενικά έξοδα συναλλάγματος και συμμετοχή στο πρόγραμμα Bonus

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες
Πολιτική

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει τον εαυτό του σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ