TikTok: Αμφισβητεί τα ευρήματα της Κομισιόν για εθιστικό σχεδιασμό της πλατφόρμας
15:40 - 06 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Το TikTok δήλωσε ότι απορρίπτει ως αβάσιμα τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία κάλεσε την πλατφόρμα κινεζικής ιδιοκτησίας να τροποποιήσει χαρακτηριστικά του σχεδιασμού της που θεωρούνται εθιστικά και να ευθυγραμμιστεί με το κανονιστικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Πιο συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι τα ευρήματα της Επιτροπής διαστρεβλώνουν πλήρως τη λειτουργία της πλατφόρμας και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το TikTok προτίθεται να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να αντικρούσει τις συγκεκριμένες διαπιστώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά, σε προκαταρκτικό στάδιο, ότι το TikTok παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), εστιάζοντας σε στοιχεία του λεγόμενου «εθιστικού σχεδιασμού». Σε αυτά περιλαμβάνονται η αδιάκοπη κύλιση περιεχομένου, η αυτόματη αναπαραγωγή βίντεο, οι ειδοποιήσεις push, καθώς και το ιδιαίτερα εξατομικευμένο σύστημα προτάσεων που χρησιμοποιεί η πλατφόρμα.

