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Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου
Ανακοινώσεις
21:55 - 05 Ιουν 2026

Μοτοδυναμική: Διανομή μερίσματος €0,13 ανά μετοχή από τις 16 Ιουνίου

Reporter.gr Newsroom
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Η Μοτοδυναμική γνωστοποιεί στους μετόχους της, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1., 5.1. και 5.2. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που έλαβε χώρα, με φυσική παρουσία των μετόχων, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Αίγλη Ζαππείου, Κήπος Ζαππείου, Τ.Κ. 10557, Αίθουσα UPSTAIRS, την 4η Ιουνίου 2026, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11.00 π.μ. αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου και 82,364% του μετοχικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων, η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 4.221.000 από τα κέρδη εις νέον με 31.12.2025, ήτοι η διανομή μερίσματος ποσού ευρώ 0,14 ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές της Εταιρίας, που ήδη ανέρχονται σε 951.036, δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί ανά μετοχή (ανερχόμενο αρχικά σε ευρώ 0,14) προσαυξάνεται στο ποσό των ευρώ 0,0046 ανά μετοχή [δηλαδή προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 951.036 ίδιες μετοχές συνολικού ύψους ευρώ 133.145,04 τις οποίες (ίδιες μετοχές) θα κατέχει η Εταιρία κατά την 10η.06.2026, ήτοι κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος]. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 όπως ισχύει, ο αναλογών στο μέρισμα φόρος εκ ποσοστού 5% και συνεπώς το καθαρό ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 0,1374 ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων ("Σ.Α.Τ.") την 11η.06.2026 ("record date"). Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα είναι η 10η.06.2026 και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει την 16η.06.2026, από την πληρώτρια Τράπεζα "ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ("ALPHA BANK") ως ακολούθως:

Mέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας ALPHA BANK.

Μετά την 31.12.2026 η πληρωμή του μερίσματος θα γίνεται μόνο από τα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Μαρούσι, Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων: κα Βενετία Ματθαίου, τηλ.: 2106293512, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Διευκρινίζεται στους κ.κ. Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του υπολοίπου μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (250 περ. 15 ΑΚ) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την παραγραφή τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

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