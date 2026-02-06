Νορβηγία: Στο μάτι των αρχών ο πρώην πρωθυπουργός Τόρμπγιορν Γιάγκλαντ λόγω… Έπσταϊν

Ο πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Τόρμπγιορν Γιάγκλαντ, βρίσκεται αντιμέτωπος με αστυνομική έρευνα για φερόμενη διαφθορά σε σχέση με τις επαφές του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

«Η Økokrim άνοιξε πλέον έρευνα σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού, προέδρου της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ και γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Τόρμπγιορν Γιάγκλαντ, με την υποψία βαριάς διαφθοράς», ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας η Økokrim, η κεντρική αρχή της Νορβηγίας για την καταπολέμηση του οικονομικού και περιβαλλοντικού εγκλήματος, σε σχετικό δελτίο Τύπου.

«Θεωρούμε ότι υπάρχουν εύλογοι λόγοι για τη διενέργεια έρευνας, δεδομένου ότι κατείχε τις θέσεις του προέδρου της Επιτροπής Νόμπελ και του γενικού γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την περίοδο που καλύπτουν τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί», δήλωσε ο διευθυντής της Økokrim, Παλ Κ. Λένσεθ.

Τον Νοέμβριο του 2025 είχε αποκαλυφθεί για πρώτη φορά ότι ο Έπσταϊν είχε συνομιλήσει το 2018 με τον τότε επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης, Γιάγκλαντ, σχετικά με το αν θα μπορούσε να τον φέρει σε επαφή με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ. Ο Γιάγκλαντ απάντησε ότι θα συναντούσε την επόμενη ημέρα τον βοηθό του Λαβρόφ και ότι θα του το πρότεινε. Παραμένει ασαφές αν πραγματοποιήθηκε τελικά κάποια συνάντηση που να διευκολύνθηκε από τον Γιάγκλαντ.

Το όνομα του Γιάγκλαντ εμφανίστηκε εκ νέου στο τελευταίο κύμα εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα. Σε ένα email του 2012, ενημερώνει τον Έπσταϊν για «εξαιρετικά νεαρά κορίτσια» στην Αλβανία, ενώ σε άλλο μήνυμα του 2013 αναφέρει: «έχουμε δει φωτογραφίες του νησιού σας και θα χαιρόμασταν πολύ να το επισκεφθούμε». Ο Γιάγκλαντ δήλωσε στη νορβηγική εφημερίδα VG ότι δεν είχε ποτέ επισκεφθεί το νησί του Έπσταϊν, όπως αναμεταδίδει το Politico.

Η αστυνομία ανέφερε ότι θα διερευνήσει κατά πόσον ο Γιάγκλαντ έλαβε «οποιαδήποτε δώρα, ταξίδια ή δάνεια σε συνάρτηση με τη θέση του».

Ο δικηγόρος του Γιάγκλαντ, Άντερς Μπρόσβεετ, δήλωσε στη VG ότι χαιρετίζει το άνοιγμα της έρευνας.

«Αναμένουμε ήρεμα το αποτέλεσμα. Πάνω απ’ όλα, είναι καλό για τον Γιάγκλαντ να υπάρξει μια επίσημη και έγκυρη διευκρίνιση από την Økokrim, αντί να διεξάγει ολόκληρος ο Τύπος τις δικές του μικρές ιδιωτικές έρευνες», είπε ο Μπρόσβεετ.

Ο Γιάγκλαντ απολαμβάνει ασυλίας από ποινική δίωξη λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου της Ευρώπης, με έδρα το Στρασβούργο, του κορυφαίου οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ηπείρου που εποπτεύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ο Νορβηγός υπουργός Εξωτερικών, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, δήλωσε την Τρίτη ότι θα ζητήσει από το Συμβούλιο της Ευρώπης να άρει την ασυλία του Γιάγκλαντ.

Το γραφείο Τύπου του Συμβουλίου της Ευρώπης ανέφερε στο Politico, σε ανακοίνωσή του, ότι έχει λάβει το σχετικό αίτημα και ότι θα το εξετάσει, προσθέτοντας ότι είχε ήδη διεξαγάγει εσωτερική διοικητική έρευνα για το θέμα τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο.

«Καταφέραμε να διαπιστώσουμε ότι ο κ. Έπσταϊν παρευρέθηκε τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις σε εκδηλώσεις στην επίσημη κατοικία του γενικού γραμματέα. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι αυτό αφορούσε επίσημες υποθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης με τον κ. Έπσταϊν και δεν υπάρχουν ίχνη αυτών των ιδιωτικών συναντήσεων στο επίσημο ημερολόγιο του κ. Γιάγκλαντ εκείνη την περίοδο», ανέφερε.

«Διαπιστώσαμε επίσης ότι, σε μία περίπτωση, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη Νέα Υόρκη το 2018, ο κ. Γιάγκλαντ διέμεινε σε ιδιωτική κατοικία, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης θα μπορούσε να συνδέεται με τον κ. Έπσταϊν. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι σε δύο περιπτώσεις, το 2015 και το 2018, διέμεινε σε ιδιωτικές κατοικίες στο Παρίσι που δημοσιεύματα συνδέουν με τον κ. Έπσταϊν. Δεν βρήκαμε αρχεία που να δείχνουν ότι επισκέφθηκε ακίνητα του κ. Έπσταϊν υπό επίσημη ιδιότητα», κατέληξε η ανακοίνωση.