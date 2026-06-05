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Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας
Πολιτική
21:20 - 05 Ιουν 2026

Τασούλας: Η ενταξιακή πορεία των χωρών των Δ. Βαλκανίων θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, δήλωσε ότι η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων θα βρεθεί στο επίκεντρο της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τη σχετική τοποθέτηση έκανε κατά τη συμμετοχή του στις εργασίες της Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης - Δυτικών Βαλκανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τίβατ.

Κατά την παρέμβασή του στην ολομέλεια της Συνόδου, ο κ. Τασούλας επανέλαβε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία των χωρών της περιοχής, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η πρόοδος της ενταξιακής διαδικασίας προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με τα κριτήρια και τις δεσμεύσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διατήρησης σχέσεων καλής γειτονίας, στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στην τήρηση των διεθνών συνθηκών που δεσμεύουν τα υποψήφια κράτη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τις ελληνικές θέσεις ως προς το ζήτημα της σταδιακής ολοκλήρωσης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας ότι η ενταξιακή πορεία της περιοχής θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το β’ εξάμηνο του 2027.

Μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου, ο κ. Τασούλας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των έξι εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων, που διεκδικούν την ένταξή τους στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου εξετάστηκαν τρόποι και μέθοδοι επιτάχυνσης της ενταξιακής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρώπη, μία πορεία η οποία υπενθυμίζω ξεκίνησε πριν 23 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στη Σύνοδο του Ιουνίου του 2003, οπότε και για πρώτη φορά η πρόοδος των Δυτικών Βαλκανίων ταυτίστηκε με την ενωσιακή τους πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χώρα μας, ως γνωστόν, όλα αυτά τα χρόνια, από τη Θεσσαλονίκη και μετά, σταθερά, ανυποχώρητα, εμπεριστατωμένα υποστηρίζει την ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρώπη. Προσφέρει τεχνογνωσία και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειάζεται για την επίτευξή της.

Αναλύθηκαν ιδέες και προτάσεις ώστε η πορεία αυτή και στον τομέα της βαθμιαίας ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ευρώπη και της διαδικασίας διεύρυνσης των ιδίων εταίρων προς την Ευρώπη να γίνει αποτελεσματικότερη και ταχύτερη.

Εμείς εκφράσαμε για μία ακόμη φορά τη βούλησή μας για την ένταξη αυτών των εταίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πρόσθετο λόγο πως αυτή η ένταξη δεν είναι μόνο θέμα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει και την Ελλάδα, αλλά είναι και θέμα εθνικού ενδιαφέροντος γιατί είναι προτιμότερο η βόρεια γειτονιά μας να κινείται μέσα σε ένα ενωσιακό θεσμικό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα τόνισα πως η χώρα μας παίρνοντας τη σκυτάλη και από αυτήν την ενδιαφέρουσα Σύνοδο, όταν έρθει η ώρα της δικής της Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε., το β’ εξάμηνο του 2027, θα κρατήσει πολύ ψηλά την ατζέντα της ευρωπαϊκής προσχώρησης των Δυτικών Βαλκανίων».

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