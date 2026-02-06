ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηδάκης: Οι παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία θα είναι άμεσες, πριν τις εκλογές
Πολιτική
15:49 - 06 Φεβ 2026

Χατζηδάκης: Οι παρεμβάσεις για τη γραφειοκρατία θα είναι άμεσες, πριν τις εκλογές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

«Οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση “ιστοριών καθημερινής τρέλας” στο Δημόσιο θα γίνουν πράξη πριν τις εκλογές. Δεν είναι εξαγγελίες, είναι πολιτική που θα εφαρμοστεί αμέσως», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι προτεραιοποιήθηκαν 14 παρεμβάσεις «που κάνουν πιο εύκολη τη ζωή των πολιτών προκειμένου να μην αντιμετωπίζονται ως υπήκοοι αλλά ως άτομα που αξίζουν το σεβασμό». Είναι παρεμβάσεις που προέκυψαν από τις εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, προτάσεις βουλευτών και πολιτών που απάντησαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο του υπουργείου Εσωτερικών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κάλεσε εξάλλου όσους έχουν αντίστοιχες προτάσεις, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, στη σφαίρα της κοινής λογικής και στο πλαίσιο του Συντάγματος, να τις καταθέσουν στο πλαίσιο της διαβούλευσης για να εξεταστούν άμεσα και να ρυθμιστούν εφόσον είναι εφικτό.

Επανέλαβε, δε, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση ασχολείται με αυτά τα θέματα και αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου, την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων από τον ΕΦΚΑ, τα τηλεφωνικά κέντρα 1555 για το υπουργείο Εργασίας και 1566 για το υπουργείο Υγείας, την προώθηση του Κτηματολογίου, το πέρασμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε ορισμένες από τις βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου για ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη - όπως τόνισε - σημειώνοντας τα εξής:

- Η μετατροπή των συμβολαιογράφων σε «one stop shop» για τη μεταβίβαση ακινήτων είναι μια λύση που απλουστεύει τη ζωή όλων των συναλασσομένων, με αντίστοιχη προφανώς αύξηση της αμοιβής τους για τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα προσφέρουν.

- Η ενιαία ερμηνεία της νομοθεσίας αντιμετωπίζει το φαινόμενο, ίδιες περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από υπηρεσίες του Δημοσίου ανά την Ελλάδα. Εφαρμόζεται ήδη στην ΑΑΔΕ και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και θα επεκταθεί.

- Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας που θεσπίστηκε πρόσφατα για την εξέταση ενδοϋπηρεσιακών καταγγελιών επιφορτίζεται τώρα με την εξέταση των επώνυμων καταγγελιών των πολιτών. Όποια θέματα είναι πειθαρχικού χαρακτήρα θα παραπέμπονται στο αρμόδιο όργανο, για όσα χρειάζεται διοικητικός ή πολιτικός χειρισμός θα πηγαίνουν στον προϊστάμενο ή στον υπουργό. Η εξέταση των καταγγελιών δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση απέναντι στον πολίτη αλλά θα κάνει περισσότερο υπεύθυνο και τον ίδιο τον υπάλληλο.

- Η αντικατάσταση σειράς δικαιολογητικών από υπεύθυνες δηλώσεις είναι μια μεταβατική λύση έως ότου λειτουργήσει πλήρως η διαλειτουργικότητα, προκειμένου το Δημόσιο να μη ζητά από τον πολίτη πιστοποιητικά που το ίδιο ήδη κατέχει.

- Μπαίνει τέλος στις διεκδικήσεις περιουσιών από την πλευρά του Δημοσίου, με την επίκληση φιρμανιών από την εποχή της τουρκοκρατίας, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις διότι στόχος φυσικά δεν είναι να καλυφθούν καταπατητές και «πονηρούληδες».

- Με την αξιοποίηση πιστοποιημένων επαγγελματιών οι υποθέσεις των πολιτών μπορούν να τρέξουν γρηγορότερα, όπως έγινε στον ΕΦΚΑ για την έκδοση των συντάξεων και όπως γίνεται ήδη με τους μηχανικούς στις Πολεοδομίες και τους λογιστές στην εφορία. Η τελική υπογραφή, παραμένει στον υπάλληλο του Δημοσίου.

- Ο πολίτης θα ενημερώνεται ψηφιακά για την πορεία της αίτησής του και τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος. «Χτίζουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σύστημα σεβασμού απέναντι στον πολίτη», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης.

- Μεταβιβάσεις ακινήτων που έχουν κατασχεθεί πολλές φορές εμποδίζονται από την ΑΑΔΕ για υπερβολικούς λόγους. Στόχος είναι αν η οφειλή έχει ρυθμιστεί και έχει πληρωθεί ένα σημαντικό τμήμα, το ακίνητο να απελευθερώνεται.

    Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις
    Πολιτική

    Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

    Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή
    Πολιτική

    Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

    Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ
    Πολιτική

    Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

    Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική
    Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

    Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική

    ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

    Οικονομία
    18/05/2026 - 18:11

    ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

    Ανακοινώσεις
    18/05/2026 - 18:05

    Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

    Πολιτική
    18/05/2026 - 18:03

    Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

    Πολιτική
    18/05/2026 - 18:02

    Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

    Σχόλια Αγοράς
    18/05/2026 - 17:55

    Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

    Αναλύσεις
    18/05/2026 - 17:53

    Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

    Ειδήσεις
    18/05/2026 - 17:49

    DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

    Πολιτική
    18/05/2026 - 17:35

    Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

    Πολιτική
    18/05/2026 - 17:34

    ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

    ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
    18/05/2026 - 17:22

    Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

    Πολιτική
    18/05/2026 - 17:10

    ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

    Χρηματιστήρια
    18/05/2026 - 17:09

    «Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

    Ειδήσεις
    18/05/2026 - 17:01

    Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

    Εμπορεύματα
    18/05/2026 - 16:48

    Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

    Ειδήσεις
    18/05/2026 - 16:46

    ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

    Ειδήσεις
    18/05/2026 - 16:38

    Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

    Ειδήσεις
    18/05/2026 - 16:35

    ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

    Ειδήσεις
    18/05/2026 - 16:30

    Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

    Ναυτιλία
    18/05/2026 - 16:18

    Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

    Ειδήσεις
    18/05/2026 - 16:12

    Μαλδίβες: Εντοπίστηκαν οι σοροί τεσσάρων Ιταλών δυτών σε υποθαλάσσια σπηλιά

    Ανακοινώσεις
    18/05/2026 - 16:07

    Interwood: Ενίσχυση παρουσίας σε έργα εθνικής κλίμακας – Σύμβαση €3,38 εκατ. στο Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου

    Ειδήσεις
    18/05/2026 - 16:04

    Ισπανία: Ήττα-μήνυμα για τον Σάντσες στις κάλπες της Ανδαλουσίας

    Ανακοινώσεις
    18/05/2026 - 15:57

    Τράπεζα Κύπρου: Στις 25 Μαϊου η αποκοπή για το μέρισμα ύψους 0,5 ευρώ

    Ανεμοδείκτης
    18/05/2026 - 15:49

    Βενιζέλος: Το θέμα δεν είναι ποιος θα απαντήσει στο τριψήφιο, αλλά σε ποιον θα τηλεφωνήσει ο Μητσοτάκης

    Επιχειρήσεις
    18/05/2026 - 15:45

    Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΠΘ και Pfizer για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την επιχειρηματικότητα 

    ΕΜΠΟΡΙΟ
    18/05/2026 - 15:42

    ICAP CRIF: Στο 25% η διείσδυση των private label προϊόντων την περίοδο 2024-2025

    Ειδήσεις
    18/05/2026 - 15:34

    Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρός εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από έκρηξη σε υποσταθμό

    Ομόλογα
    18/05/2026 - 15:26

    Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

    Ναυτιλία
    18/05/2026 - 15:15

    Επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς

    Ανεμοδείκτης
    18/05/2026 - 15:09

    Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ