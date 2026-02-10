ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 510 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία
14:08 - 10 Φεβ 2026

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 510 θέσεις μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την κάλυψη 510 θέσεων με σειρά προτεραιότητας. Οι θέσεις αφορούν μόνιμο προσωπικό σε νοσοκομεία, καθώς και προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τριετούς διάρκειας στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, για υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη και ειδικότερα στο Παράρτημα Β΄.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 08:00 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 14:00.

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα, τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους θα κατατεθούν ηλεκτρονικά σε μεταγενέστερο στάδιο, πριν από την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της προκήρυξης.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και παρέχεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

