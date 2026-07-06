Θεμιστοκλέους: Τα επείγοντα βαριά περιστατικά στη χώρα δεν έχουν αναμονή 

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, αναφέρθηκε σήμερα (6/7) σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. Μεταξύ αυτών, στάθηκε στην κάλυψη των άγονων θέσεων, στον αυξημένο αριθμό υποψηφίων στην Αττική, καθώς και στους χρόνους αναμονής στα χειρουργεία και στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Ειδικότερα, μιλώντας στο Ertnews, ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο περιστατικό στο Καστελόριζο με δύο αγροτικούς γιατρούς, οι οποίοι υπέβαλαν ταυτόχρονα αίτημα άδειας έχοντας μόλις ολοκληρώσει τον πρώτο μήνα υπηρεσίας τους και στη συνέχεια παραιτήθηκαν. Ο υφυπουργός σημείωσε ότι οι συγκεκριμένοι γιατροί δεν ανήκουν πλέον στο δημόσιο, καθώς έχουν ήδη αντικατασταθεί, ενώ σχολιάζοντας τα γεγονότα που ακολούθησαν ανέφερε ότι δεν είναι σαφές αν υπήρξε χρήση χειροπέδων, ωστόσο υπήρξε ένταση με δημοτικό υπάλληλο. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο γιατρός είχε εν μέρει δίκιο ως προς τις συνθήκες διαμονής, αν και το ζήτημα αυτό αφορά τον οικείο δήμο, προσθέτοντας ότι η αστυνομική διαχείριση του περιστατικού δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων, τόνισε ότι σχεδιάστηκε για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες λίστες αναμονής που είχαν δημιουργηθεί και επιδεινωθεί σημαντικά την περίοδο της πανδημίας, όταν ασθενείς περίμεναν ακόμη και δύο έως τέσσερα χρόνια για επέμβαση. Όπως υποστήριξε, σήμερα δεν υπάρχουν περιστατικά με αναμονή άνω των έξι μηνών, ενώ τα λεγόμενα «ψυχρά» περιστατικά κινούνται κάτω από τους τέσσερις μήνες. Χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εικόνα ως ιδιαίτερα θετική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απέδωσε τη βελτίωση στην αύξηση των τακτικών χειρουργείων, στην ενίσχυση του προσωπικού και στη λειτουργία περισσότερων χειρουργικών αιθουσών. Όπως ανέφερε, από περίπου 90.000 περιστατικά με αναμονή άνω των έξι μηνών στο παρελθόν, σήμερα ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί σε περίπου 7.000.

Σχετικά με τις προκηρύξεις θέσεων, σημείωσε ότι από περίπου 1.000 θέσεις που προκηρύχθηκαν, καλύφθηκαν 8 στις 10, με το ποσοστό κάλυψης στις λεγόμενες «δύσκολες» θέσεις της περιφέρειας να κυμαίνεται μεταξύ 60% και 70%. Υπογράμμισε ότι κατά την έναρξη λειτουργίας του ΕΣΥ περίπου το 40% των οργανικών θέσεων ήταν κενές, ενώ σήμερα, όπως ανέφερε, το σύστημα διαθέτει 10% περισσότερους γιατρούς σε σχέση με τα τελευταία δέκα χρόνια.

Επεσήμανε ακόμη ότι στην Αττική παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον, με ορισμένες θέσεις να συγκεντρώνουν έως και 40 υποψηφιότητες, γεγονός που, όπως είπε, φέρνει το σύστημα σε επίπεδα ελκυστικότητας αντίστοιχα ή και υψηλότερα από την προ κρίσης εποχή. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν καλυφθεί πολλές θέσεις στην περιφέρεια και σε νησιωτικές περιοχές, όπως η Καβάλα, η Κοζάνη και η Νάξος, ενώ στη Ρόδο προκηρύχθηκαν επιπλέον θέσεις έπειτα από σχετικά αιτήματα. Πρόσθεσε επίσης ότι παρέχονται οικονομικά κίνητρα έως 600 ευρώ για ορισμένες ειδικότητες, καθώς και δωρεάν στέγαση για γιατρούς σε απομακρυσμένες περιοχές.

Τέλος, αναφερόμενος στην εικόνα του ΕΣΥ, σημείωσε ότι σε δείγμα άνω των 50.000 ασθενών, περίπου το 75% αξιολογεί θετικά τις υπηρεσίες υγείας, σε αντίθεση με την ευρύτερη δημόσια αντίληψη. Ειδικά για την Αττική, ανέφερε ότι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που επισκέφθηκαν τμήματα επειγόντων περιστατικών είχαν συνολικά θετική εμπειρία. Ως παραδείγματα, ανέφερε ότι στο Παίδων ο μέσος χρόνος αναμονής είναι κάτω από μία ώρα, ενώ στο ΚΑΤ την προηγούμενη εβδομάδα διαμορφώθηκε περίπου στη μιάμιση ώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η βελτίωση οφείλεται στην ενίσχυση του προσωπικού στα επείγοντα και στην εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης ασθενών, το λεγόμενο «βραχιολάκι», που συμβάλλει στη διαχείριση και μείωση των καθυστερήσεων.

Τέλος, για τα Κέντρα Υγείας σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, σημείωσε ότι την περασμένη χρονιά καταγράφηκε η καλύτερη στελέχωση διαχρονικά, καθώς και αυξημένος αριθμός αεροδιακομιδών, ενώ η φετινή χρονιά, όπως είπε, εξελίσσεται ακόμη καλύτερα.

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