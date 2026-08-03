Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Νέα δεδομένα εισάγονται στη λειτουργία των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ για την κάλυψη των αναγκών των δομών προσχολικής αγωγής.

Το νέο σύστημα θα ενταχθεί στον υπό διαμόρφωση Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχει ως βασικό στόχο τη σταθερή στελέχωση των δημοτικών δομών, μειώνοντας την ανάγκη προσφυγής σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έκτακτες διαδικασίες προσλήψεων.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι ενέργειες των δήμων

Το πρώτο βήμα καλούνται να κάνουν οι ίδιοι οι δήμοι, οι οποίοι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 θα πρέπει να έχουν προχωρήσει στη δημιουργία των αναγκαίων οργανικών θέσεων. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή το νέο μοντέλο μόνιμων διορισμών και να ξεκινήσει ο σχεδιασμός των προσλήψεων.

Οι νέες προσλήψεις θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ και θα αφορούν όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Στις ειδικότητες περιλαμβάνονται παιδαγωγοί πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθοί βρεφονηπιοκόμων, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, διατροφολόγοι, μάγειρες, εργαζόμενοι καθαριότητας, οδηγοί και διοικητικό προσωπικό.

Διετής εμπειρία για τις παιδαγωγικές ειδικότητες

Η βασικότερη αλλαγή αφορά τους υποψηφίους για παιδαγωγικές θέσεις, καθώς καθιερώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή 24μηνης προϋπηρεσίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς παιδικούς, βρεφικούς ή βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Όσοι δεν διαθέτουν ακόμη τη συγκεκριμένη εμπειρία θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στους πίνακες του ΑΣΕΠ, χωρίς ωστόσο να μπορούν να διοριστούν έως ότου συμπληρώσουν τη διετή προϋπηρεσία.

Ρύθμιση και για εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα σύστασης επιπλέον διοικητικών οργανικών θέσεων, ώστε να αξιοποιηθεί προσωπικό που μέχρι σήμερα εργαζόταν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε ειδικότητες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας.

Για αυτές τις θέσεις δεν θα ισχύει η απαίτηση της 24μηνης εμπειρίας, ενώ οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εντάσσονται στις υπηρεσίες των δήμων, με προτεραιότητα στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Τα επόμενα βήματα

Ταυτόχρονα, προβλέπεται απλοποίηση των διαδικασιών για την τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ), ώστε οι δήμοι να μπορούν να προσαρμοστούν ταχύτερα στο νέο καθεστώς.

Η επόμενη σημαντική ημερομηνία είναι η 30ή Νοεμβρίου 2026, μέχρι την οποία οι δήμοι θα πρέπει να καταθέσουν τις πρώτες αιτήσεις για τον προγραμματισμό μόνιμων προσλήψεων.

Από το σχολικό έτος 2027-2028, το ΑΣΕΠ θα δημιουργεί ηλεκτρονικούς πίνακες κατάταξης ανά δήμο και ειδικότητα, θέτοντας σε λειτουργία ένα ενιαίο και σταθερό σύστημα στελέχωσης των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής, με στόχο την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται.