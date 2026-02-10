Σταθερότητα στο πετρέλαιο με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις συνομιλίες Ουάσινγκτον - Τεχεράνης

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σταθερές την Τρίτη (10/2), καθώς οι traders αξιλογούν τον πιθανό κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά, μετά τις οδηγίες των ΗΠΑ προς τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, με το ενδιαφέρον να παραμένει επικεντρωμένο στις εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται αυτή τη στιγμή κατά 0,29% στα 69,24 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξάνεται ελαφρώς κατά 0,12% στα 64,44 δολάρια το βαρέλι.

«Η αγορά παραμένει εστιασμένη στις εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά εκτός αν υπάρξουν σαφή σημάδια διαταραχών στην προσφορά, οι τιμές πιθανότατα θα αρχίσουν να υποχωρούν», δήλωσε ο Τάμας Βάργκα, αναλυτής πετρελαίου στη χρηματιστηριακή PVM.

«Η αγορά κινείται εντός εύρους, είναι μια αγορά με υπερπροσφορά παρά τα γεωπολιτικά ζητήματα», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 1% τη Δευτέρα, όταν η Υπηρεσία Ναυτιλίας του Υπουργείου Μεταφορών των ΗΠΑ συνέστησε στα εμπορικά πλοία με αμερικανική σημαία να παραμένουν όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα χωρικά ύδατα του Ιράν και να αρνούνται προφορικά την άδεια επιβίβασης εάν τους ζητηθεί από τις ιρανικές δυνάμεις.

Σημειώνεται ότι περίπου το ένα πέμπτο του παγκοσμίου πετρελαίου περνά από το Στενό του Ορμούζ μεταξύ Ομάν και Ιράν, καθιστώντας οποιαδήποτε κλιμάκωση στην περιοχή σημαντικό κίνδυνο για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου.

Το Ιράν και άλλα μέλη του OPEC+, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράκ, εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος του αργού τους μέσω του στενού, κυρίως προς την Ασία.

Οι οδηγίες εκδόθηκαν παρά το γεγονός ότι ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα με τις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Ομάν, είχαν «καλό ξεκίνημα» και θα συνεχίζονταν.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs έγραψαν σε σημείωμα την Τρίτη ότι οι τιμές υποστηρίζονται από γεωπολιτικούς παράγοντες, με αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο από πλοία, καθώς οι αγοραστές προσπαθούν να εξασφαλίσουν περισσότερες προμήθειες εν μέσω αυξημένης αβεβαιότητας.

«Παρά το ότι οι συνομιλίες στο Ομάν είχαν έναν προσεκτικά θετικό τόνο, η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με πιθανή κλιμάκωση, ενίσχυση των κυρώσεων ή διαταραχές στην προσφορά στο Στενό του Ορμούζ έχει διατηρήσει ένα μέτριο risk premium», δήλωσε ο Τόνι Σικάμορ, αναλυτής στην IG.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρότεινε την επέκταση των κυρώσεών της κατά της Ρωσίας ώστε να περιλαμβάνει λιμάνια στη Γεωργία και την Ινδονησία που διαχειρίζονται ρωσικό πετρέλαιο, για πρώτη φορά στοχεύοντας λιμάνια τρίτων χωρών, σύμφωνα με έγγραφο πρότασης που είδε το Reuters.

Η κίνηση αποτελεί μέρος των προσπαθειών να σφίξουν οι κυρώσεις κατά του ρωσικού πετρελαίου, μιας βασικής πηγής εσόδων για τη Μόσχα, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Indian Oil Corp (IOC.NS) αγόρασε έξι εκατομμύρια βαρέλια αργού από τη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσαν traders, καθώς η Ινδία απέφυγε το ρωσικό πετρέλαιο στο πλαίσιο της προσπάθειας της Νέας Δελχί να συνάψει εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, την οποία οι δύο χώρες ελπίζουν να ολοκληρώσουν τον Μάρτιο.

Νέα πτώση για το φυσικό αέριο - Διόρθωση και στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει σήμερα νέα πτώση αφού τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αποδυναμώνονται αυτή την ώρα κατά 3,153% στα 32.440 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,16% στα 5,071.50 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει πτώση 0,73% στα 81.628 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, ο χαλκός υποχωρεί αυτή τη στιγμή κατά 0,76% στα 5.9170 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο ενισχύεται ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,1% στα 1.1904 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αυξάνεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,22% στα 1.3660 δολάρια ανά βρετανική λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,15% έναντι του ευρώ στη 0.8713 λίρα ανά ευρώ.