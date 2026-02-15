Έγκλημα στη Βιάννο: Σκότωσε τον αδερφό του μετά από καυγά

Αδελφοκτονία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Βιάννο, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον αδελφό του, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο φερόμενος ως δράστης δεν επιχείρησε να διαφύγει, αλλά κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patris.gr ο 64χρονος δράστης κάλεσε τις αρχές ότι υπάρχει έντονος καβγάς με τον αδελφό του στο σπίτι τους στη Μάρθα του δήμου Βιάννου. Οι άντρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο όπου μπαίνοντας στο σπίτι βρήκαν τον 67χρονο νεκρό στο σπίτι φέροντας τραύματα από μαχαίρι ενώ ο 64χρονος παραδέχτηκε ότι αυτός τον σκότωσε.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 64χρονος είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

