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Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη
Ειδήσεις
13:05 - 07 Αυγ 2026

Ευλογιά προβάτων: Παρατείνονται έως τις 20/8 τα μέτρα προστασίας στην Κρήτη

Reporter.gr Newsroom
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Έως και την Πέμπτη 20 Αυγούστου παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την ευλογιά των προβάτων.  

Η απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με την Περιφέρεια Κρήτης, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της νόσου στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και της ανάγκης να διασφαλιστεί η προστασία του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.

Η είσοδος αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης χώρας εξακολουθεί να απαγορεύεται.

Παρά το γεγονός ότι η Κρήτη παραμένει μέχρι σήμερα απαλλαγμένη από τη νόσο, η ιδιαίτερα υψηλή μεταδοτικότητα του ιού, καθώς και η δυνατότητά του να παραμένει ενεργός στο περιβάλλον για διάστημα έως και έξι μηνών, καθιστούν αναγκαία την αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων των ζώων.

Τα μέτρα που ισχύουν για την ευλογιά των προβάτων

Τα μέτρα, τα οποία εφαρμόζονται από την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2026 έως και την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2026, προβλέπουν τα εξής:

- Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για άμεση σφαγή επιτρέπονται εντός της Περιφέρειας Κρήτης, υπό την προϋπόθεση της αυστηρής εφαρμογής όλων των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας.

- Οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για αναπαραγωγικούς σκοπούς περιορίζονται εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας. Δηλαδή, επιτρέπονται μόνο μεταξύ εκμεταλλεύσεων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, με πλήρη τήρηση των μέτρων προστασίας.

- Οι μετακινήσεις προς θερινούς βοσκότοπους, δηλαδή η αλλαγή βοσκοτόπου, εξακολουθούν να επιτρέπονται τόσο εντός όσο και εκτός της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, αρκεί να πραγματοποιούνται εντός της Κρήτης.

Η εγκατάσταση στην οποία θα μεταφερθούν τα ζώα θα πρέπει να έχει προηγουμένως καθαριστεί και απολυμανθεί, ενώ τα αιγοπρόβατα θα παραμένουν στον χώρο προορισμού σε καθεστώς καραντίνας για 30 ημέρες.

Όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρήση υγειονομικών πιστοποιητικών μετακίνησης και κατάλληλων, πιστοποιημένων οχημάτων, τα οποία θα έχουν απολυμανθεί πριν από τη φόρτωση των ζώων.

Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Επιπλέον, καθίσταται υποχρεωτική η χορήγηση βεβαίωσης καθαρισμού και απολύμανσης των οχημάτων από τα σφαγεία. Η συγκεκριμένη βεβαίωση θα ζητείται στον τόπο προορισμού, κατά την είσοδο του οχήματος σε εκτροφές για φόρτωση, καθώς και κατά τη διάρκεια των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές.

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