Ανδρέας Μεταξάς: Το «πάντρεμα» παραγωγής και πολιτισμού δείχνει τον δρόμο για τον τουρισμό του αύριο

Η σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον πολιτισμό, την άυλη κληρονομιά και την αυθεντική εμπειρία μπορεί να αποτελέσει τη βάση ενός διαφορετικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης. Το Οροπέδιο Λασιθίου λειτουργεί ήδη ως ένα τέτοιο «εργαστήριο», όπως το περιέγραψε ο Ανδρέας Μεταξάς.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τον τουρισμό δεν είναι απλώς να φέρει περισσότερους επισκέπτες σε έναν τόπο. Είναι να τους κάνει να γνωρίσουν τον τόπο. Να γευτούν την παραγωγή του, να περπατήσουν στο τοπίο του, να ακούσουν τις ιστορίες του, να γνωρίσουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις του και, κυρίως, να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους που εξακολουθούν να κρατούν ζωντανή την παραγωγική και πολιτιστική του ταυτότητα.

Σε αυτή τη νέα αντίληψη, το «πάντρεμα» της τοπικής παραγωγής με τον πολιτισμό και τον τουρισμό δεν αποτελεί απλώς μια ελκυστική ιδέα. Μπορεί να γίνει ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο για την περιφέρεια.

Αυτό ακριβώς το μοντέλο ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της Metaxa Hospitality Group και πρόεδρος του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη, Ανδρέας Μεταξάς, παρουσιάζοντας στο 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών μια ευρύτερη αντίληψη για το πώς η Κρήτη μπορεί να επενδύσει στην ύπαιθρο, στην αναγεννητική γεωργία και στον πολιτισμό. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα Χανιά από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου, με θεματικές που κάλυψαν, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη του πολιτισμού και της τέχνης της Κρήτης. Και στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης βρίσκεται το Οροπέδιο Λασιθίου.

Όταν η παραγωγή γίνεται μέρος της τουριστικής εμπειρίας

Η βασική ιδέα είναι απλή, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί μια διαφορετική αναπτυξιακή λογική. Άλλωστε, ο τουρισμός δεν μπορεί να λειτουργεί ως ένας αυτόνομος κλάδος που απλώς καταναλώνει τους πόρους ενός τόπου. Μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην παραγωγή και τον πολιτισμό.

Ένα, δηλαδή, τοπικό προϊόν δεν είναι μόνο ένα προϊόν. Είναι η γη από την οποία προέρχεται, οι άνθρωποι που το παράγουν, η γνώση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, οι συνήθειες, οι γεύσεις, οι τεχνικές και οι ιστορίες που το συνοδεύουν. Ακριβώς το ίδιο ισχύει για ένα μουσείο, ένα μνημείο, ένα πανηγύρι, μια παραδοσιακή τεχνική, μια τοπική συνταγή ή ένα πολιτιστικό δρώμενο. Όλα μαζί συνθέτουν την ταυτότητα ενός τόπου.

Ο σύγχρονος επισκέπτης, όπως σημείωσε ο κ. Μεταξάς, αναζητά ολοένα περισσότερο αυτή την αυθεντική επαφή. Δεν αρκείται στο να δει έναν προορισμό. Θέλει να τον ζήσει. Και αυτή η αλλαγή δημιουργεί μια μεγάλη ευκαιρία για την κρητική ύπαιθρο.

Το Οροπέδιο ως «πιλότος»

«Πολιτισμός είναι να βάλουμε ένα λιθαράκι στην ύπαιθρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μεταξάς, εξηγώντας και την προσωπική σχέση που έχει με το Οροπέδιο Λασιθίου. Η περιοχή, όπως την περιέγραψε, αποτελεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, όπου τα βουνά, η πεδιάδα και η μακρά καλλιεργητική παράδοση συνυπάρχουν. Σε αυτόν τον τόπο επιχειρείται σήμερα κάτι περισσότερο από μια αγροτική επένδυση, μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μικρό παράδειγμα αναγέννησης της υπαίθρου.

Έτσι, η αναγεννητική γεωργία βρίσκεται στον πυρήνα του εγχειρήματος, με στόχο την αποκατάσταση της υγείας του εδάφους, τη βελτίωση της συγκράτησης του νερού, την ενίσχυση της φυσικής γονιμότητας και τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής παραγωγικής βάσης.

Το πρόγραμμα «Αναγεννητική Γεωργία για το Οροπέδιο Λασιθίου και τους Ανθρώπους του» υλοποιείται από το 2023, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Οροπεδίου Λασιθίου και με επιστημονική συμβολή της Local Food Experts.

Η σημασία του εγχειρήματος, ωστόσο, βρίσκεται ακριβώς στο ότι η παραγωγή δεν αντιμετωπίζεται απομονωμένα.

Από την αναγέννηση της γης στην αναγέννηση της υπαίθρου

Σήμερα, στο Οροπέδιο, η συζήτηση για την αναγεννητική γεωργία συνδέεται με ένα πολύ μεγαλύτερο ζήτημα: την ανάγκη να ξαναζωντανέψει η ύπαιθρος. Εγκαταλελειμμένα σπίτια, κλειστά σχολεία, συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού και αποδυνάμωση της παραγωγικής βάσης δεν είναι απλώς κοινωνικά προβλήματα. Είναι παράγοντες που επηρεάζουν τελικά και την ίδια την ταυτότητα ενός τόπου.

Η λογική του εγχειρήματος είναι ότι η αναγέννηση της γης μπορεί να γίνει αφετηρία για την αναγέννηση των χωριών.

Η συμβολαιακή γεωργία μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στους παραγωγούς. Η αναγεννητική γεωργία μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα και την ανθεκτικότητα της παραγωγής. Και ο τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως η αγορά που θα αναδείξει αυτή την παραγωγή, εντάσσοντάς την στην εμπειρία του επισκέπτη. Έτσι δημιουργείται ένας κύκλος: γη – παραγωγός – προϊόν – πολιτισμός – επισκέπτης – τοπική οικονομία. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η ουσία του νέου μοντέλου.

Η Κρήτη ως τόπος εμπειρίας

«Ο τουρισμός αλλάζει. Ο επισκέπτης πλέον αναζητά εμπειρίες», υπογράμμισε ο κ. Μεταξάς, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στο Δικταίο Άντρο, στη Μονή Παναγίας Βιδιανής και στο συνολικό τοπίο του Οροπεδίου. Η αναφορά αυτή έχει μεγαλύτερη σημασία από μια απλή τουριστική περιγραφή. Γιατί το ζητούμενο είναι να πάψει ο επισκέπτης να αντιμετωπίζει τα αξιοθέατα ως μεμονωμένους σταθμούς. Το Δικταίο Άντρο δεν είναι απλώς ένας αρχαιολογικός προορισμός. Η Μονή δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό μνημείο. Το τοπικό προϊόν δεν είναι απλώς ένα τρόφιμο. Το χωριό δεν είναι απλώς ένα σημείο στον χάρτη.

Όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν κομμάτια μιας ενιαίας αφήγησης για τον τόπο. Και αυτή η αφήγηση είναι που μπορεί να κάνει τη διαφορά στον τουρισμό του αύριο.

Η πολιτιστική κληρονομιά συναντά την παραγωγή

Η ίδια αντίληψη διατρέχει και την ενασχόληση του Ανδρέα Μεταξά με τον πολιτισμό και, ειδικότερα, με το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη.

Η οικογενειακή του παράδοση, όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, είναι συνδεδεμένη με την προσφορά στον πολιτισμό. Ο πατέρας του υπήρξε συλλέκτης αρχαιοτήτων και προσέφερε τη συλλογή του στο Δημόσιο, ενώ η μητέρα του συγκέντρωνε παραδοσιακά υφαντά, τα οποία προσφέρθηκαν στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και στο Λύκειο των Ελληνίδων.

«Γεννήθηκα σε ένα περιβάλλον προσφοράς», έχει σημειώσει. Σήμερα, η προσπάθεια αυτή μεταφέρεται σε μια διαφορετική εποχή, όπου η πολιτιστική κληρονομιά καλείται να αποκτήσει μεγαλύτερη εξωστρέφεια και να συνομιλήσει με το σύγχρονο κοινό.

Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η πρόταση για ένα δίκτυο μουσείων, που θα μπορούσε να δώσει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει περισσότερους πολιτιστικούς χώρους μέσα από μια ενιαία διαδρομή.

Γιατί και εδώ ισχύει η ίδια αρχή: ο πολιτισμός αποκτά μεγαλύτερη δύναμη όταν συνδέεται με τον τόπο και όταν ο τόπος αποκτά τη δυνατότητα να τον αφηγηθεί.

Από τον Καζαντζάκη στο κρασί

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογικής είναι η σύνδεση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη με την τοπική παραγωγή.

Η δημιουργία κρασιού εμπνευσμένου από τον Αλέξη Ζορμπά, σε συνεργασία με την οινοποιητική «Ιδαία», επιχειρεί ακριβώς αυτό: να μετατρέψει ένα πολιτιστικό σύμβολο σε μια σύγχρονη εμπειρία που συνδέεται με την παραγωγή.

Ο Καζαντζάκης συναντά το κρασί. Η λογοτεχνία συναντά την τοπική παραγωγή. Και η παραγωγή αποκτά μια νέα ιστορία να αφηγηθεί. Είναι, ουσιαστικά, η ίδια φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από την προσπάθεια στο Οροπέδιο.

Να μην αντιμετωπίζονται η παραγωγή, ο πολιτισμός και ο τουρισμός ως τρεις παράλληλοι δρόμοι, αλλά ως τρεις δρόμοι που συναντώνται.

Και το «2258» αφηγείται την ίδια ιστορία

Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινείται και το ντοκιμαντέρ «2258: Μια Ιστορία για την Αναγέννηση της Γης», το οποίο παρουσιάζει την προσπάθεια αναγεννητικής γεωργίας στο Οροπέδιο μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων της παραγωγής.

Η ταινία, που προβλήθηκε για πρώτη φορά επίσημα στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2026, δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Metaxa Hospitality Group και είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα αναγεννητικής γεωργίας στο Οροπέδιο.

Και αυτό έχει τη δική του σημασία.

Γιατί η βιώσιμη ανάπτυξη δεν χρειάζεται μόνο επενδύσεις και παραγωγικά σχέδια. Χρειάζεται και αφήγηση. Χρειάζεται οι άνθρωποι να γνωρίζουν τι αλλάζει, γιατί αλλάζει και ποια ιστορία κρύβεται πίσω από ένα προϊόν, έναν τόπο ή μια διαφορετική καλλιεργητική πρακτική.

Το πραγματικό στοίχημα

Το μεγάλο στοίχημα, επομένως, δεν είναι απλώς να γίνει το Οροπέδιο «αναγεννητικό». Είναι να αποδειχθεί ότι μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο υπόδειγμα για ολόκληρη την Κρήτη.

Ένα υπόδειγμα όπου η τοπική παραγωγή θα τροφοδοτεί την τουριστική εμπειρία, ο τουρισμός θα δημιουργεί ζήτηση και εισόδημα για την παραγωγή, ο πολιτισμός θα δίνει περιεχόμενο και ταυτότητα και οι τοπικές κοινωνίες θα παραμένουν ενεργές.Με άλλα λόγια, το ζητούμενο δεν είναι ένας τουρισμός που απλώς επισκέπτεται την ύπαιθρο. Είναι ένας τουρισμός που επενδύει στην ύπαιθρο.

Και ίσως αυτό να είναι το βαθύτερο νόημα πίσω από το «αναγεννητικό Οροπέδιο» που περιγράφει ο Ανδρέας Μεταξάς. Είναι μια προσπάθεια να ξανασυναντηθούν η γη, ο άνθρωπος, η παραγωγή και ο πολιτισμός και, μέσα από αυτή τη συνάντηση, να αποκτήσει η Κρήτη μια ακόμη πιο ισχυρή και αυθεντική ταυτότητα.