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Μεγάλη αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο: Περισσότερες από 2,7 δισεκατομμύρια το 2025
Ειδήσεις
16:07 - 27 Φεβ 2026

Μεγάλη αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών με το Δημόσιο: Περισσότερες από 2,7 δισεκατομμύρια το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Νέα μεγάλη αύξηση κατά 86% σε σχέση με το 2023 και κατά 17% σε σχέση με το 2024 κατέγραψαν οι ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο για το 2025, σύμφωνα και με τη στόχευση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, τα συστήματα του Δημοσίου είτε παρείχαν άμεσα ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες, είτε «μίλησαν μεταξύ τους» 2,709,634,377 φορές, καταγράφοντας αύξηση κατά 1,3 δισεκατομμύρια σε σχέση με το 2023, ενώ σε σχέση με το 2024 η αύξηση ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια. Η σημαντική ανοδική αυτή αύξηση αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένης προσπάθειας διαλειτουργικότητας των φορέων του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΨΔ με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

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Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 2023 οι ψηφιακές συναλλαγές είχαν ανέλθει σε 1,453 δισεκατομμύρια.

Υπενθυμίζεται ότι στις ψηφιακές συναλλαγές αθροίζονται:

  • Η άμεση πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες μέσω ταυτοποίησης των πολιτών σε ένα πληροφοριακό σύστημα με τη χρήση των κωδικών TaxisΝet ή web banking
  • Οι συναλλαγές διαλειτουργικότητας, η ανταλλαγή, δηλαδή, πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών και μητρώων του Δημοσίου, χωρίς άλλη ενέργεια από πλευράς του πολίτη πέρα από τη χορήγηση της συγκατάθεσής του.

Σημειώνεται ότι από το 2022 στις ψηφιακές συναλλαγές συνυπολογίζονται και οι ψηφιακές «οικονομικές» συναλλαγές. Πρόκειται για περιπτώσεις που ο πολίτης έχει πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες του οικονομικού τομέα (φορολογικές, τελωνειακές, πόθεν έσχες κλπ).Για πρώτη φορά οι ψηφιακές συναλλαγές το 2024 ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια.

Ειδικότερα η εξέλιξη των πλήθους των ψηφιακών συναλλαγών από το 2022 έχει ως εξής:

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Η χώρα μας έχει σημειώσει αξιοσημείωτες επιδόσεις στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού τα τελευταία χρόνια, οι οποίες αναγνωρίζονται διεθνώς.

Είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι στην έκθεση eGovernment Benchmark 2024 της EU, για τους δείκτες ψηφιακής διακυβέρνησης, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στην ΕΕ σε ότι αφορά στην πρόοδο κατά τα τελευταία χρόνια για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες τους στο διαδίκτυο.

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