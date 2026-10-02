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ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παραγραφή χρεών προς το Δημόσιο στην 20ετια και στη 10ετια
Οικονομία
15:05 - 02 Οκτ 2026

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παραγραφή χρεών προς το Δημόσιο στην 20ετια και στη 10ετια

Reporter.gr Newsroom

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Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε αντισυνταγματική την πρόβλεψη της 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής.

Επίσης, αντισυνταγματική κρίθηκε και η 10ετής παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ισχύει κατά συνέπεια η 5ετής παραγραφή.

Ειδικότερα, η επταμελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κουσούλη και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Μαρία Σταματοπούλου, με την υπ΄ αριθμ. 1246/2026 απόφασή της έκρινε ότι:

1) αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετους παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής (άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 4174/2013) και

2) είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος η μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 παρ. 27α εδ. β΄ του ν. 4646/2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει εν προκειμένω έτος (2013) προγενέστερο του προηγούμενου έτους της δημοσίευσης του νόμου.

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