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Έξυπνος φωτισμός σε 958 χιλιόμετρα δρόμων: 31.938 αυτόνομοι ιστοί στις 13 Περιφέρειες
Ειδήσεις
10:45 - 27 Σεπ 2026

Έξυπνος φωτισμός σε 958 χιλιόμετρα δρόμων: 31.938 αυτόνομοι ιστοί στις 13 Περιφέρειες

Reporter.gr Newsroom
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Σε 8.693 επικίνδυνα σημεία του περιφερειακού οδικού δικτύου έχουν ήδη τοποθετηθεί νέες υποδομές φωτισμού, στο πλαίσιο έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπει την εγκατάσταση συνολικά 31.938 αυτόνομων, έξυπνων και τηλεδιαχειριζόμενων ιστών στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, ο φωτισμός θα εκτείνεται σε περίπου 958 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε σημεία όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αντίστοιχη υποδομή.

«Φωτίζουμε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου και κάνουμε τις μετακινήσεις ασφαλέστερες», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφερόμενος στην ανάπτυξη των αυτόνομων έξυπνων τηλεδιαχειριζόμενων δικτύων φωτισμού στους οδικούς άξονες αρμοδιότητας των 13 Περιφερειών.

Όπως ανέφερε, η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορεί να δώσει πρακτικές λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι νέες υποδομές μπορούν να λειτουργούν ακόμη και σε περιοχές χωρίς διαθέσιμο ηλεκτρικό δίκτυο, βελτιώνοντας την ορατότητα και την οδική ασφάλεια και περιορίζοντας την ενεργειακή κατανάλωση και το λειτουργικό κόστος.

Αυτόνομη λειτουργία με φωτοβολταϊκά και LED

Το έργο υλοποιείται με αρμοδιότητα των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι νέοι ιστοί εγκαθίστανται σε σημεία του περιφερειακού οδικού δικτύου που παρέμεναν χωρίς φωτισμό, κυρίως επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητες υποδομές ηλεκτροδότησης.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται επιτρέπει την αυτόνομη λειτουργία κάθε φωτιστικού, χωρίς σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Οι ιστοί διαθέτουν φωτιστικά LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης, φωτοβολταϊκό πάνελ για την παραγωγή ενέργειας, συσσωρευτή λιθίου για την αποθήκευσή της και έξυπνο ελεγκτή για τη διαχείριση της λειτουργίας του φωτιστικού.

Η επιλογή αυτόνομων συστημάτων καθιστά δυνατή την εγκατάσταση φωτισμού και σε απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα σημεία, όπου η δημιουργία συμβατικών υποδομών ηλεκτροδότησης θα απαιτούσε περισσότερο χρόνο, έργα και κόστος.

Τηλεδιαχείριση από απόσταση

Σημαντικό στοιχείο του έργου αποτελεί και η δυνατότητα κεντρικής τηλεδιαχείρισης.

Οι εγκαταστάσεις συνδέονται με κεντρικό σύστημα, μέσω του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών μπορούν να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τη λειτουργία των φωτιστικών, να εντοπίζουν ενδεχόμενες βλάβες και να προσαρμόζουν τη λειτουργία του φωτισμού ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η ανάγκη για επιτόπιους ελέγχους και διευκολύνεται η συντήρηση του δικτύου, καθώς οι υπηρεσίες μπορούν να έχουν άμεση εικόνα της κατάστασης κάθε εγκατάστασης και να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται.

Στόχος η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε σημεία όπου η περιορισμένη ορατότητα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για οδηγούς και πεζούς. Ο φωτισμός αναμένεται να διευκολύνει την έγκαιρη αναγνώριση στροφών, εμποδίων, πεζών και άλλων οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες και σε δρόμους με αυξημένες ανάγκες φωτισμού.

Εγκαταστάσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων, στην Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία, ενώ η τοποθέτηση του εξοπλισμού συνεχίζεται σταδιακά και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Μείωση κατανάλωσης και λειτουργικού κόστους

Πέρα από την οδική ασφάλεια, το έργο έχει και ενεργειακή διάσταση. Η χρήση φωτιστικών LED υψηλής απόδοσης σε συνδυασμό με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας.

Παράλληλα, η αυτόνομη λειτουργία των ιστών δεν απαιτεί επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροδότησης, γεγονός που μειώνει τις ανάγκες για νέες υποδομές σε απομακρυσμένες περιοχές.

Με την ολοκλήρωση της παρέμβασης, θα έχει δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο δίκτυο αυτόνομου και τηλεδιαχειριζόμενου φωτισμού σε 958 χιλιόμετρα του περιφερειακού οδικού δικτύου, με 31.938 ιστούς σε 8.693 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Βασικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ορατότητας και των συνθηκών ασφαλούς κυκλοφορίας, αξιοποιώντας παράλληλα τεχνολογίες που περιορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση και διευκολύνουν τη διαχείριση και συντήρηση των υποδομών.

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