Συναγερμός στη ΓΑΔΑ: Προσαγωγή άνδρα με χειροβομβίδες

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (6/3) λίγο πριν τις 18:30 στη ΓΑΔΑ όταν άνδρας αφρικανικής καταγωγής εμφανίστηκε στην σκοπιά υποστηρίζοντας πως έχει πάνω του εκρηκτικά.

Στο σημείο επιβλήθηκε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς Πατησίων και στην οδό Δημητσάνας από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

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Λίγο μετά τις 18.30, η επιχείρηση έληξε και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή, καθώς οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον «δεσμεύσουν» και να τον προσάγουν, όταν του απέσπασαν την προσοχή, την ώρα που ζητούσε τηλέφωνο να μιλήσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είχε πάνω του 3 χειροβομβίδες, οι οποίες μετά από έλεγχο αποδείχτηκε πως ήταν λειτουργικές.

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