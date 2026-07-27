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Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος – Αύριο η απολογία του δεύτερου ψαρά
Ειδήσεις
15:27 - 27 Ιουλ 2026

Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος – Αύριο η απολογία του δεύτερου ψαρά

Reporter.gr Newsroom
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Με την απολογία του πρώτου κατηγορουμένου συνεχίστηκε η δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Στο εδώλιο βρίσκονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας σε βάρος του πρώην υπουργού.

Κατά την απολογία του ενώπιον του δικαστηρίου, ο πρώτος κατηγορούμενος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι ο ίδιος και ο αδελφός του δεν έχουν σχέση με τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

«Επιμένουμε στην αθωότητά μας. Δεν αντέχουμε άλλο. Υποφέρουμε εμείς και τα παιδιά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι την επίμαχη ημέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα.

Όπως περιέγραψε, είχαν επιστρέψει από τριήμερο ταξίδι και είχαν αφήσει το σκάφος τους στο λιμάνι. Ο ίδιος ανέφερε ότι την Κυριακή το πρωί πήγε στο καταφύγιο, ωστόσο, λόγω των καιρικών συνθηκών, δεν κατάφερε να σηκώσει τα δίχτυα και επέστρεψε στο σπίτι του.

«Δεν έκανα καμία δουλειά. Ο καιρός δεν ήταν καλός και έφυγα. Τα δίχτυα τα βγάλαμε τελικά τη Δευτέρα», υποστήριξε.

«Το σκάφος είναι σαν τρίτο παιδί μου»

Απαντώντας σε ερώτηση του προέδρου του δικαστηρίου για τον λόγο που βρέθηκε στο λιμάνι, ο κατηγορούμενος εξήγησε ότι για τους ψαράδες η φροντίδα του σκάφους αποτελεί καθημερινή συνήθεια.

«Αυτό είναι το ζουμί μου. Είναι σαν τρίτο παιδί μου. Εμείς οι ψαράδες κατεβαίνουμε και βλέπουμε τα σκάφη μας», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν έχει κατανοήσει γιατί βρέθηκε κατηγορούμενος στην υπόθεση, επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει κάνει τίποτα από όσα του αποδίδονται.

«Από όλα αυτά που έχουν ακουστεί εδώ, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί μας κατηγόρησαν, δεν μπορώ να καταλάβω», είπε.

Αμφισβήτησε τα στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε αντιληφθεί οποιαδήποτε παράνομη αλιευτική δραστηριότητα και δήλωσε ενώπιον των δικαστών ότι ο ίδιος απλώς ασκεί το επάγγελμά του.

Κατά την εξέτασή του από τον εισαγγελέα, κλήθηκε να απαντήσει για βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο εμφανίζεται το αυτοκίνητό του σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

«Μπορεί να κατέβηκα στη μητέρα μου, μπορεί να το πήρε η σύζυγός μου. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ εκείνη την ώρα δεν κατέβηκα στο λιμάνι», ανέφερε.

Κλείνοντας την απολογία του, εμφανώς φορτισμένος, δήλωσε: «Είμαστε αθώοι, κύριε εισαγγελέα. Το μυαλό μου είναι θολωμένο. Οι ζωές μας είναι στα χέρια σας».

Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την απολογία του δεύτερου κατηγορουμένου, ο οποίος επίσης κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

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