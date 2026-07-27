ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι
Ειδήσεις
15:34 - 27 Ιουλ 2026

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η διέλευση πλοίων από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ μειώθηκε την Κυριακή, μετά τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης σε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Την ίδια στιγμή, η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών δεδομένων Kpler, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σήμερα (27/7).

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το Reuters, τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις 11 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διήλθαν την Κυριακή από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα έχει διαταραχθεί από την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας των ενεργειών των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη και επιδιώκουν να επιβάλουν αποκλεισμό στις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας, διευρύνοντας τη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τη διακίνηση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές οδήγησε τις τιμές των φυσικών φορτίων αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αφρική στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

Από τα επτά δεξαμενόπλοια που πέρασαν από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τα τρία εισήλθαν στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα δύο ήταν υπερδεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού (VLCC) με προορισμό το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας για φόρτωση αργού πετρελαίου, ενώ το τρίτο ήταν πλοίο που συνδέεται με ρωσικά συμφέροντα.

Από τα τέσσερα πλοία που εξήλθαν από την Ερυθρά Θάλασσα την Κυριακή, περιλαμβάνονταν:

  • το υπερδεξαμενόπλοιο New Explorer, υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, το οποίο μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού και εμιρατινού αργού με προορισμό το λιμάνι Νινγκμπό στην ανατολική Κίνα,
  • ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε 1 εκατομμύριο βαρέλια ρωσικού αργού προς την Κίνα,
  • καθώς και ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο με περίπου 750.000 βαρέλια σαουδαραβικού αργού, με προορισμό το Πακιστάν.

Παράλληλα, ένα ακόμη υπερδεξαμενόπλοιο υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, το New Pearl, που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού, εξέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ με προορισμό το λιμάνι Ζουσάν στην ανατολική Κίνα. Πρόκειται για το τέταρτο κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που εγκαταλείπει την περιοχή αφότου οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό.

Η εταιρεία Associated Maritime Hong Kong, που διαχειρίζεται τα πλοία New Explorer και New Pearl, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, καθώς το αίτημα υποβλήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας.

Ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών δυνάμεων των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η οργάνωση εξαπέλυσε το Σάββατο επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Aramco στις πόλεις Τζιζάν και Γιανμπού.

Παραμένει περιορισμένη η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, λιγότερα από δέκα πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν προσωρινά αναστείλει τις στρατιωτικές επιθέσεις τους στη Μέση Ανατολή.

Την Κυριακή καταγράφηκε η διέλευση επτά πλοίων, μεταξύ των οποίων τρία δεξαμενόπλοια προϊόντων πετρελαίου που συνδέονται με το Ιράν και εξήλθαν από τα Στενά.

Το Σάββατο, μόλις τρία πλοία διήλθαν από την περιοχή έχοντας απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες εντοπισμού (AIS). Μεταξύ αυτών ήταν:

  • ένα υπερδεξαμενόπλοιο (VLCC) με προορισμό το Κατάρ, όπου επρόκειτο να φορτώσει αργό πετρέλαιο,
  • ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) με προορισμό το λιμάνι Ρουουάις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για φόρτωση φορτίου,
  • καθώς και ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε νάφθα από το Κατάρ με τελικό προορισμό την Ιαπωνία.

Την Παρασκευή, από τα Στενά του Ορμούζ διήλθαν επτά πλοία, στην πλειονότητά τους εξερχόμενα από τον Περσικό Κόλπο. Ανάμεσά τους βρίσκονταν δύο υπερδεξαμενόπλοια (VLCC) που μετέφεραν αργό πετρέλαιο από το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς μαζούτ (fuel oil).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος – Αύριο η απολογία του δεύτερου ψαρά
Ειδήσεις

Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος – Αύριο η απολογία του δεύτερου ψαρά

Τσουκαλάς: Μόνιμο παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά για να μπουν κανόνες στην ασυδοσία
Πολιτική

Τσουκαλάς: Μόνιμο παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά για να μπουν κανόνες στην ασυδοσία

Μαρινάκης: Καμία δαπάνη για ανακύκλωση χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο – Η απάντηση για τα «σπιτάκια»
Πολιτική

Μαρινάκης: Καμία δαπάνη για ανακύκλωση χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο – Η απάντηση για τα «σπιτάκια»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία
Ειδήσεις

Βολές της Τεχεράνης κατά του Κιέβου μετά το ουκρανικό πλήγμα στην Κασπία

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων
Ειδήσεις

Ο Τραμπ σταματά τους βομβαρδισμούς – Το Ιράν απαντά με προσωρινή αναστολή επιθέσεων

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα
Ειδήσεις

Σαουδική Αραβία: Αεροπορικά πλήγματα κατά των Χούθι μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»
Ειδήσεις

Ιράν: Ο Αμπάς Αραγτσί ζητά διάλογο για την Υεμένη – «Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:27

Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος – Αύριο η απολογία του δεύτερου ψαρά

Πολιτική
27/07/2026 - 15:16

Τσουκαλάς: Μόνιμο παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά για να μπουν κανόνες στην ασυδοσία

Πολιτική
27/07/2026 - 15:04

Μαρινάκης: Καμία δαπάνη για ανακύκλωση χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο – Η απάντηση για τα «σπιτάκια»

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:01

Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Οικονομία
27/07/2026 - 14:59

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)

Νομίσματα
27/07/2026 - 14:53

Το Bitcoin ανακτά τα $65.000 - Το Ethereum σε υψηλό δύο μηνών κοντά στα $2.000

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 14:43

Διάκριση στα Effie Awards Hellas 2026 για την καμπάνια «Πίσω από τα Φώτα» 

Πολιτική
27/07/2026 - 14:41

Γεωργιάδης κατά Ανδρουλάκη: Πού θέλει να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ; Στο 3% για να είναι ευχαριστημένος;

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:31

Πυρκαγιά στο Ηράκλειο Κρήτης - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:25

Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού στα Εξαμίλια Κορινθίας με ένα 25χρονο νεκρό

Business Facts
27/07/2026 - 14:24

Πόσο σημαντική είναι η θαλάσσια οικονομία για την παγκόσμια οικονομία;

Αναλύσεις
27/07/2026 - 14:15

Optima για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, με οδηγό το διυλιστήριο

Αναλύσεις
27/07/2026 - 14:14

Eurobank Equities: Στα €64,4 η τιμή στόχος για την Titan με περιθώριο ανόδου 26%

Πολιτική
27/07/2026 - 14:13

Συνάντηση Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 

Ειδήσεις
27/07/2026 - 14:04

Λήξη συναγερμού στην Ακαδημίας: Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στη γαλλική πρεσβεία

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 14:02

Επίσημη τελετή υποδοχής της αντιπροσωπείας της AIRCAIRO στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 13:56

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους

ΕΜΠΟΡΙΟ
27/07/2026 - 13:52

Shein: Ζημιές ύψους 99 εκατ. δολαρίων λόγω της πολιτικής δασμών του Τραμπ

Οικονομία
27/07/2026 - 13:31

ΤτΕ: Εκτοξεύθηκαν οι χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων τον Ιούνιο

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 13:26

ΕΒΕΑ: Ξεκινά ο Διαγωνισμός Καινοτομίας «Greece – Türkiye Hackathon 2026»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ