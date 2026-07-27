Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

Η διέλευση πλοίων από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ μειώθηκε την Κυριακή, μετά τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης σε εγκαταστάσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Την ίδια στιγμή, η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών δεδομένων Kpler, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν σήμερα (27/7).

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το Reuters, τα στοιχεία δείχνουν ότι μόλις 11 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διήλθαν την Κυριακή από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων μηνών.

Υπενθυμίζεται ότι η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα έχει διαταραχθεί από την περασμένη εβδομάδα εξαιτίας των ενεργειών των Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη και επιδιώκουν να επιβάλουν αποκλεισμό στις εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας, διευρύνοντας τη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία έχει ήδη περιορίσει σημαντικά τη διακίνηση πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η διαταραχή στις θαλάσσιες μεταφορές οδήγησε τις τιμές των φυσικών φορτίων αργού πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη και την Αφρική στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο μηνών κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

Από τα επτά δεξαμενόπλοια που πέρασαν από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, τα τρία εισήλθαν στην Ερυθρά Θάλασσα. Τα δύο ήταν υπερδεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού (VLCC) με προορισμό το λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας για φόρτωση αργού πετρελαίου, ενώ το τρίτο ήταν πλοίο που συνδέεται με ρωσικά συμφέροντα.

Από τα τέσσερα πλοία που εξήλθαν από την Ερυθρά Θάλασσα την Κυριακή, περιλαμβάνονταν:

το υπερδεξαμενόπλοιο New Explorer, υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, το οποίο μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού και εμιρατινού αργού με προορισμό το λιμάνι Νινγκμπό στην ανατολική Κίνα,

ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε 1 εκατομμύριο βαρέλια ρωσικού αργού προς την Κίνα,

καθώς και ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο με περίπου 750.000 βαρέλια σαουδαραβικού αργού, με προορισμό το Πακιστάν.

Παράλληλα, ένα ακόμη υπερδεξαμενόπλοιο υπό σημαία Χονγκ Κονγκ, το New Pearl, που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού, εξέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ με προορισμό το λιμάνι Ζουσάν στην ανατολική Κίνα. Πρόκειται για το τέταρτο κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο που εγκαταλείπει την περιοχή αφότου οι Χούθι ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό.

Η εταιρεία Associated Maritime Hong Kong, που διαχειρίζεται τα πλοία New Explorer και New Pearl, δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, καθώς το αίτημα υποβλήθηκε εκτός ωραρίου εργασίας.

Ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών δυνάμεων των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε ότι η οργάνωση εξαπέλυσε το Σάββατο επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Aramco στις πόλεις Τζιζάν και Γιανμπού.

Παραμένει περιορισμένη η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Kpler, λιγότερα από δέκα πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν προσωρινά αναστείλει τις στρατιωτικές επιθέσεις τους στη Μέση Ανατολή.

Την Κυριακή καταγράφηκε η διέλευση επτά πλοίων, μεταξύ των οποίων τρία δεξαμενόπλοια προϊόντων πετρελαίου που συνδέονται με το Ιράν και εξήλθαν από τα Στενά.

Το Σάββατο, μόλις τρία πλοία διήλθαν από την περιοχή έχοντας απενεργοποιημένους τους πομποδέκτες εντοπισμού (AIS). Μεταξύ αυτών ήταν:

ένα υπερδεξαμενόπλοιο (VLCC) με προορισμό το Κατάρ, όπου επρόκειτο να φορτώσει αργό πετρέλαιο,

ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG) με προορισμό το λιμάνι Ρουουάις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για φόρτωση φορτίου,

καθώς και ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε νάφθα από το Κατάρ με τελικό προορισμό την Ιαπωνία.

Την Παρασκευή, από τα Στενά του Ορμούζ διήλθαν επτά πλοία, στην πλειονότητά τους εξερχόμενα από τον Περσικό Κόλπο. Ανάμεσά τους βρίσκονταν δύο υπερδεξαμενόπλοια (VLCC) που μετέφεραν αργό πετρέλαιο από το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς μαζούτ (fuel oil).