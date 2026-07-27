Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τις τιμές και τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με σχετική του ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει πως «διαμορφώνει μαζί με τους πολίτες μια ακόμα πολιτική με στοιχεία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα».

Το ΠΑΣΟΚ «οργανώνει αυτό που δεν κάνει η Κυβέρνηση», υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη τη Δευτέρα (27/7), καλώντας τους πολίτες να αφιερώσουν μερικά λεπτά για να σχεδιάσουν το Παρατηρητήριο Τιμών για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

«Αφιερώστε μας 3 λεπτά – να σχεδιάσουμε μαζί το Παρατηρητήριο Τιμών της Ακτοπλοΐας.

Πόσο κοστίζει η μετακίνηση με πλοίο στην Ελλάδα; Συμμετέχουμε ενεργά καταγράφοντας τι πληρώνουμε!», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η οποία συνεχίζει ως εξής:

«Μπείτε τώρα στην πλατφόρμα: https://digitalsociety.gr/aktoploika/

Μέσα από μία απλή ψηφιακή διαδικασία, κάθε πολίτης μπορεί να καταχωρήσει στοιχεία, όπως:

Τη γραμμή και τους λιμένες αναχώρησης και άφιξης

Την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης

Την τιμή του εισιτηρίου επιβάτη, την κατηγορία θέσης ή καμπίνας

Μειώσεις ή ειδικές κατηγορίες ή προσφορές

Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί μια πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα. Η ακτοπλοΐα δεν είναι μία απλή εμπορική δραστηριότητα. Είναι βασική υπηρεσία δημοσίου συμφέροντος, όρος κοινωνικής συνοχής και αναγκαία προϋπόθεση για να μπορούν οι κάτοικοι των νησιών να ζουν, να εργάζονται, να επιχειρούν, να σπουδάζουν ισότιμα με τους πολίτες της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και να εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση και ευκαιρίες σε αυτή», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.