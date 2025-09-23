Συναγερμός στο Όσλο: Έκρηξη στο κέντρο της πόλης – Εντοπίστηκε χειροβομβίδα

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου, στη Νορβηγία και ειδικότερα στην πρωτεύουσα, Όσλο, μετά από αναφορές για έκρηξη στο κέντρο της πόλης, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και χειροβομβίδα, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα δηλώσεις της Αστυνομίας, οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα, ανταποκρινόμενες σε περιστατικό έκρηξης που καταγράφηκε στην οδό Pilestredet, στο κεντρικό Όσλο κοντά σε πολλά κυβερνητικά κτίρια και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 8:44 μ.μ. τοπική ώρα, κοντά στην περιοχή Parkveien, γεγονός που προκάλεσε ευρεία κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας και των διασωστικών υπηρεσιών, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο επικεφαλής των επιχειρήσεων, Βιντάρ Πέντερσεν.

«Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο Pilestredet έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε. Η κατάσταση παραμένει ασαφής και διεξάγουμε εκτεταμένες έρευνες στο σημείο», ανέφερε ο Πέντερσεν σε ανακοίνωσή του προς τα μέσα.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη τραυματιών ή το εύρος των υλικών ζημιών.

Reports of an explosion having rocked Pilestredet in Downtown Oslo, Norway, possibly the result of a thrown hand-grenade. Police have cordoned off the area, with residents being told to stay away from the scene due to possible unexploded ordinance near Parkveien. pic.twitter.com/A29F1eon2m — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2025

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Όσλο συμμετέχει στην επιχείρηση, έχοντας αποστείλει τρία οχήματα για υποστήριξη της αστυνομίας, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας, Άρβιντ Νόρντστραντ.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας περιμετρικά της περιοχής, καθώς συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του νορβηγικού πρακτορείου ειδήσεων NTB.

Police discovered an unexploded grenade. pic.twitter.com/LsPdxw8OHM — Vanguard Intel Group ? (@vanguardintel) September 23, 2025

Βρέθηκαν και επιπέλον εκρητικά - Μία σύλληψη

Μάλιστα, μετά την πρώτη έκρηξη, η αστυνομία της Νορβηγίας επιβεβαίωσε ότι στο σημείο εντοπίστηκαν και άλλα εκρηκτικά που δεν είχαν πυροδοτηθεί. Με επίσημη ανακοίνωση, οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής «να μείνουν μακριά από τα παράθυρα» και ζήτησαν από τους υπόλοιπους πολίτες «να αποφύγουν την πρόσβαση στην περιοχή».

Σύμφωνα με το tv2.no, έχει συλληφθεί ένας 13χρονος ενώ η αστυνομία πιστεύει πως στο περιστατικό εμπλέκονται δύο άτομα. Η κύρια θεωρία της αστυνομίας είναι ότι στο σημείο εξερράγη χειροβομβίδα. Μια ακόμη χειροβομβίδα βρέθηκε στην περιοχή και οι Αρχές προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη.