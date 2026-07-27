Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα 85$ το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σημαντικά τη Δευτέρα (27/7), μετά την προσωρινή παύση των επιθέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, έπειτα από δύο εβδομάδες εχθροπραξιών.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε εκ νέου τις ελπίδες για την επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης μεταξύ των δύο πλευρών που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και να επιτρέψει την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Εν μέσω λοιπόν των συγκεκριμένων γεωπολιτικών εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Brent σημειώνουν πτώση 7,36% στα 84,94 δολάρια ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI) υποχωρούν αντίστοιχα κατά 7,75% στα 82,42 δολάρια ανά βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι και τα δύο συμβόλαια διαπραγματεύονται πλέον στα χαμηλότερα επίπεδά τους εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα, μετά την άνοδο που είχε καταγραφεί για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη βδομάδα το Brent είχε φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η σύγκρουση επεκτάθηκε και στην Ερυθρά Θάλασσα, επηρεάζοντας τις εξαγωγές από τη Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως, μέσω των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ προς την Ασία.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, δήλωσε στο «Fox News Sunday» και σε άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να διακόψει προσωρινά τις αμερικανικές επιθέσεις, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία.

«Η αγορά φαίνεται να αναζητά διαρκώς θετικές ειδήσεις από ένα πεδίο που στην πραγματικότητα δεν προσφέρει τέτοιες», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς.

«Μια παύση των στρατιωτικών επιθέσεων μπορεί να φαίνεται ως βελτίωση της κατάστασης, όμως δε συνοδεύεται από καμία εγγύηση ότι οι ροές πετρελαίου από την περιοχή θα αποκατασταθούν σύντομα. Οι τιμές θα συνεχίσουν να υποχωρούν μόνο εάν οι υψηλές τιμές πλήξουν εκ νέου τη ζήτηση και όχι λόγω αμφίβολων μικρών περιόδων κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε στο ίδιο πλαίσιο.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών δεδομένων Kpler, λιγότερα από 10 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέρχονταν καθημερινά από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

«Οποιαδήποτε ανάκαμψη των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι πιθανό να αποδειχθεί αργή και περιορισμένη, καθώς πολλοί ναυτιλιακοί όμιλοι εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί και θα χρειαστούν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την ασφάλειά τους πριν στείλουν περισσότερα άδεια πλοία στα Στενά», δήλωσε ο αναλυτής της MST Marquee, Σολ Καβόνικ.

Παράλληλα, η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ μειώθηκε την Κυριακή, μετά τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Ωστόσο, ένα τρίτο κινεζικό υπερδεξαμενόπλοιο κατάφερε να εξέλθει μέσω των συγκεκριμένων Στενών.

Οι αναλυτές της Societe Generale εκτιμούν ότι κάθε μήνας χωρίς επίλυση της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσε να προσθέτει τουλάχιστον 10 δολάρια ανά βαρέλι στην τιμή του πετρελαίου.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να στηρίζουν τις τιμές, εφόσον οι προμήθειες αργού εξακολουθούν να επηρεάζονται από τους συνεχιζόμενους κινδύνους στη ναυτιλία στη Μέση Ανατολή, αλλά και από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτάθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα και τα ουκρανικά drones έπληξαν ρωσικά πλοία και διυλιστήρια, μια παρατεταμένη διαταραχή στην προσφορά θα μπορούσε πιθανότατα να διατηρήσει τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίσει να δημιουργεί ανοδικούς κινδύνους για τον παγκόσμιο πληθωρισμό», ανέφεραν οι αναλυτές της UOB σε σημείωμά τους.

Στο «μέτωπο» του ουκρανικού τώρα, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε αρκετές ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο - Κέρδη για τα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου υποχωρούν το μεσημέρι της Δευτέρας κατά 8,08% στα 58,43 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,67% στα 4,097.80 δολάρια η ουγγιά, ενώ κέρδη παρουσιάζει και το ασήμι ενισχυόμενο κατά 1,09% στα 59,55 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, ο χαλκός σημειώνει άνοδο 0,61% στα 6,3963 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο χάνει 0,26% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1400 δολάρια προς ευρώ, ενώ μικρή πτώση εμφανίζει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά περίπου 0,1% με την ισοτιμία στα 1,3336 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα χάνει 0,19% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8548 λίρα ανά ευρώ.