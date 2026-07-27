Τσουκαλάς: Μόνιμο παρατηρητήριο τιμών για τα ακτοπλοϊκά για να μπουν κανόνες στην ασυδοσία

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο σήμερα (27/7) σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε για για μια στιγμή υπερηφάνειας μετά την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων της UNESCO ως Μικτού Μνημείου επισημαίνοντας όμως ότι «το σχετικό αίτημα για την αρχική ένταξη είχε ξεκινήσει το 2014 αλλά καθυστέρησε πολλά χρόνια».

Πιο συγκεκριμένα μιλώντας στο Ertnews, στον απόηχο των τελευταίων πολιτικών εξελίξεων και ενόψει της σημερινής πρώτης ψηφοφορίας της προτείνουσας Βουλής, ο κ. Τσουκαλάς διατύπωσε την άποψη ότι «η αναθεωρητική Βουλή πρέπει να αναζητά 180 ψήφους ώστε να έχουμε ουσιαστική αναθεώρηση και όχι μονοκομματικές αναθεωρήσεις, χωρίς συναινέσεις. Άρα, πρέπει η επόμενη Βουλή, στην οποία εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε πλειοψηφία, να αναζητήσει ευρύτερες συναινέσεις στα μεγάλα θεσμικά ζητήματα».

Πιο συγκεκριμένα, ο Εκπρόσωπος Τύπου στάθηκε στην αναθεώρηση των άρθρων 16 και 86 και έκανε σαφείς αναφορές στην στάση της κυβέρνησης.

Σχετικά με το άρθρο 16, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «η κυβέρνηση, ένα χρόνο πριν, απέρριψε το δικό μας αίτημα να είναι μη κερδοσκοπικά μη κρατικά τα πανεπιστήμια διότι εκείνη θέλει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Άρα εδώ η Νέα Δημοκρατία, αν ήθελε να πετύχει συναινέσεις, θα μπορούσε να το έχει κάνει. Δεν το έκανε, διότι εξυπηρετεί ένα άλλο σχέδιο για την παιδεία. Στο διαχωρισμό κέρδους μη κέρδους, εκείνη επιλέγει την απόλυτη κερδοσκοπία και νομίζω ότι ο νόμος Πιερρακάκη έχει αποτύχει στην πράξη. Πλέον, κανένας δεν μπορεί να τον υποστηρίξει ότι ήρθαν στη χώρα τα μεγάλα πανεπιστήμια που μας έλεγαν ότι θα αναβαθμίσουν το κύρος της γενικότερης ελληνικής εκπαίδευσης.

Ορισμένα κολέγια - με εξαίρεση το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας - που ήδη συνεργάζονταν με άλλα ιδρύματα, έγιναν σε ένα πρωί πανεπιστήμια. Και δεν νομίζω, λοιπόν, ότι εκεί αντέχει σε κριτική το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να μπουν κανόνες».

Παράλληλα, αναφερθείς στο άρθρο 86 ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «η κυβέρνηση στην πράξη δεν αλλάζει το άρθρο 86 αφού διατηρεί την άσκηση ποινικής δίωξης με 151 βουλευτές στη Βουλή. Άρα, πάλι, θα μπορεί μια πλειοψηφία, αν υπάρχει, αντίστοιχη με εκείνη που έχει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, αν θέλει να προστατέψει Υπουργούς και να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να τους ελέγξει, να κάνει ό,τι κάνει τώρα.

Η Νέα Δημοκρατία εξαπάτησε επί δύο χρόνια τους πολίτες. Έλεγε ότι θα αναθεωρήσει το 86 και δεν το αναθεωρεί, πρακτικά, διότι διατηρεί την απόφαση για το αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη αποκλειστικά στη Βουλή».

«Η κυβέρνηση έχει ένα αφήγημα ότι δήθεν προχωρά σε αναθεώρηση και δήθεν ζητά συναινέσεις, ενώ την ίδια ώρα τις τορπιλίζει. Αυτό που επιχειρεί να κάνει είναι να ρίξει όλη την ευθύνη στο ΠΑΣΟΚ. Ακόμα και οι δήθεν δηλώσεις περί εφικτής συνεννόησης μεταξύ ΠΑΣΟΚ γίνονται για δείξει ότι είναι κεντρώα δύναμη.

Είναι κεντρώα δύναμη με τον κ. Γεωργιάδη; Είναι κεντρώα δύναμη με έναν Πρωθυπουργό ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός τροφοδότης της τοξικότητας στο πολιτικό σύστημα;», διερωτήθηκε ο Εκπρόσωπος Τύπου.

«Τώρα μόλις ανακοινώθηκε πλεόνασμα 4,49 δισ. το 1ο εξάμηνο του 2026» σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς και ανέφερε πως «ταυτόχρονα βλέπουμε την κυβέρνηση να λέει δεν υπάρχει χώρος για 420 εκατομμύρια για την πρώτη δόση, την επιπλέον, της 13ης σύνταξης. Δεν υπάρχει για 13ο μισθό. Ο κύριος Πιερρακάκης ανέβηκε στο βήμα της Βουλής την προηγούμενη Δευτέρα και βρήκε 23 δισ. για το πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030. Όπως ξέρετε, ο κανονισμός αυτού του προγράμματος αναφέρει ότι όταν λήγει το προηγούμενο πρόγραμμα πρέπει να γίνει απολογισμός στους 6 μήνες για να δούμε πού πήγαν τα λεφτά. Δεν έκαναν απολογισμό. Δεν μας λένε πού πήγαν τα λεφτά. Ξέρετε τι θέλουν να κάνουν; Τα έργα που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης αντί να πάνε με ευρωπαϊκούς πόρους να χρηματοδοτηθούν με τους φόρους των φορολογουμένων».

Ερωτηθείς για την ανακοίνωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Τιμών για έλεγχο των τιμών στα καυσίμων στα ακτοπλοϊκά ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε: «Εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα όπου πρέπει να δούμε πως θα βάλουμε κανόνες διαφάνειας στην ροή των τιμών στα ακτοπλοϊκά. Μέσα από το Παρατηρητήριο τιμών θα μπορούν σε ζωντανό χρόνο να χτυπούν τα ολιγοπώλια.

Αλλά πρώτα είναι και άλλα πράγματα όπως την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας ώστε να σταματήσουμε την συρρίκνωση του ελληνικού νηολογίου με ψηφιοποίηση, με δυνατότητες που θα μπορούν να δοθούν να αναβαθμίσουμε τη ναυτική εκπαίδευση».

Ενώ επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και το ράλι στις τιμές των καυσίμων καθώς «εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, είχαμε προτείνει τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο Πρωθυπουργός τότε έλεγε ότι είμαστε λαϊκιστές. Χθες είπε ότι θα βρει 30 εκατομμύρια - που δεν είχε για να μειώσουμε τα εισιτήρια στους νέους - αλλά τώρα βρέθηκαν για το ζήτημα και καλώς βρέθηκαν. Είχαν βρεθεί βέβαια 30 εκατομμύρια και σε άλλες περιπτώσεις όπου είχαμε χασούρα, όπως στην πανεπιστημιακή αστυνομία αλλά εκεί δεν πειράζει τον Πρωθυπουργό να σκορπάει χρήματα, τον πείραξε κάτι που θα στηρίξει τη νέα γενιά».

Επανέλαβε, ταυτόχρονα, τη δήλωση περί προχειρότητας των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.

«Εμείς λοιπόν είπαμε ότι πρόκειται για προχειρότητα γιατί δεν μας εξήγησε αυτά τα χρήματα που θα βρεθούν που θα πάνε και για πόσο διάστημα. Περιμένουμε να τα αξιολογήσουμε.

Ο ρόλος μιας πολιτείας είναι να μπορεί να προβλέπει και ύστερα να διαμορφώνει όρους ανθεκτικότητας. Αυτή η κυβέρνηση τρέχει πάντα πίσω από τις εξελίξεις.

Δυσφημίζει την αντιπολίτευση όταν εκείνη προτείνει κάτι προωθητικό και μετά από λίγο καιρό έρχεται να δεχθεί εκείνο που λέει αντιπολίτευση και κάνει πάντα και μια ανήθικη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα πάντα.

Οτιδήποτε στηρίζει το καταναλωτή ακόμα και αν είναι αποσπασματικό και ακόμα και αν είναι ημιτελές προφανώς αρνητικό δεν είναι αλλά το θέμα είναι γιατί άργησε».

Αναφερόμενος εκ νέου στη 13η σύνταξη, ο κ. Τσουκαλάς παρέπεμψε τόσο στην τοποθέτηση του Δημήτρη Καιρίδη στην ΕΡΤ όσο και σε εκείνη του Πρωθυπουργού στο ΟΡΕΝ:

«Ο Πρωθυπουργός έχει ανοίξει το πουγκί με τα ψέματα και μάλιστα δεν βγαίνει ο λογαριασμός. 2,2 δισ. έλεγε η κυβέρνηση ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος που προβλέπει για τέλος του χρόνου και έχουμε 4,49 δισ. μόνο τον πρώτο εξάμηνο»

«Δεν χωράνε 420 εκατομμύρια για την πρώτη δόση της 13ης σύνταξης;», διερωτήθηκε και συμπλήρωσε: «Η δεύτερη είναι τρία χρόνια μετά. Προβλέπει από τώρα ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα μπορεί να δοθεί; Κάθε χρόνο ανακοινώνει δέσμη μέτρων περίπου 1,8 δισ. άρα πώς ξέρει ότι δεν θα υπάρχουν 820 εκατομμύρια σε τρία χρόνια – ειδικά αν αλλάξουμε το οικονομικό μείγμα με ένα πιο παραγωγικό μοντέλο;

Η κυβέρνηση, δια στόματος του κ. Καιρίδη, υποστηρίζει ότι δεν δίνουν την 13η σύνταξη διότι δεν είναι αναπτυξιακό το μέτρο .Για την κυβέρνηση λοιπόν δεν είναι προτεραιότητα να στηριχθούν οι συνταξιούχοι. Για εμάς είναι».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ότι «η επιλογή της αμφίπλευρης διεύρυνσης ώστε η παράταξη να ξαναφτάσει στα πραγματικά, κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια, για να μπορέσει να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και να μπορέσει να εφαρμόσει και ένα προοδευτικό πολιτικό σχέδιο, είναι στρατηγική επιλογή. Έχει να κάνει κυρίως με την κοινωνία, με τους μικρομεσαίους, με τον κόσμο της εργασίας, με τους συνταξιούχους και με τους νέους».

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