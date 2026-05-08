Drone στη Λευκάδα: Διαρροές ότι ήταν «φορτωμένο» με εκρηκτικά – Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι έρευνες για το πολεμικό drone που βρέθηκε από ψαράδες σε μία σπηλιά της Λευκάδας συνεχίζονται, με την προέλευσή του να παραμένει ακόμη μυστήριο.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί με ποιον τρόπο το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το θαλάσσιο drone τύπου MAGURA V3 (όμοιο με αυτά που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός) έφερε τρεις πυροκροτητές, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Την έρευνα έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις, όπως δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή (8/5) και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο ίδιος είπε πως «οι ένοπλες δυνάμεις που αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά, εξετάζουν το drone και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι σοβαρό, και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν απαντήσεις μετά την έρευνα που πραγματοποιούν».

Ο ελληνικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη εάν το drone ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εμπειρογνώμονες εξουδετέρωσης βομβών άρχισαν να αποσυναρμολογούν το drone, αφαιρώντας τις μπαταρίες του, ενώ δύτες αναπτύχθηκαν στο σημείο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας θα ηγηθούν της έρευνας για να εξακριβωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο πιθανός σκοπός του, δήλωσε στο Reuters στρατιωτικός αξιωματούχος.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσον το drone προοριζόταν να στοχεύσει πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στην ευρύτερη Μεσόγειο, ανέφερε πηγή του λιμενικού.

Μια πηγή ναυτικής ασφάλειας δήλωσε ότι το σκάφος μπορεί να ήταν μέρος ενός φορτίου τέτοιων drones ή θα μπορούσε να έχει παρασυρθεί εκτός πορείας μετά από βλάβη στο σήμα.