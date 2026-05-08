ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Drone στη Λευκάδα: Διαρροές ότι ήταν «φορτωμένο» με εκρηκτικά – Τα σενάρια που εξετάζονται
Ειδήσεις
22:07 - 08 Μάι 2026

Drone στη Λευκάδα: Διαρροές ότι ήταν «φορτωμένο» με εκρηκτικά – Τα σενάρια που εξετάζονται

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι έρευνες για το πολεμικό drone που βρέθηκε από ψαράδες σε μία σπηλιά της Λευκάδας συνεχίζονται, με την προέλευσή του να παραμένει ακόμη μυστήριο.  

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί με ποιον τρόπο το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) κατέληξε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το θαλάσσιο drone τύπου MAGURA V3 (όμοιο με αυτά που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός) έφερε τρεις πυροκροτητές, σύμφωνα με αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Την έρευνα έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις, όπως δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή (8/5) και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο ίδιος είπε πως «οι ένοπλες δυνάμεις που αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά, εξετάζουν το drone και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι σοβαρό, και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν απαντήσεις μετά την έρευνα που πραγματοποιούν».

Ο ελληνικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη εάν το drone ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εμπειρογνώμονες εξουδετέρωσης βομβών άρχισαν να αποσυναρμολογούν το drone, αφαιρώντας τις μπαταρίες του, ενώ δύτες αναπτύχθηκαν στο σημείο.

Οι δυνάμεις ασφαλείας θα ηγηθούν της έρευνας για να εξακριβωθούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο πιθανός σκοπός του, δήλωσε στο Reuters στρατιωτικός αξιωματούχος.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν κατά πόσον το drone προοριζόταν να στοχεύσει πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στην ευρύτερη Μεσόγειο, ανέφερε πηγή του λιμενικού.

Μια πηγή ναυτικής ασφάλειας δήλωσε ότι το σκάφος μπορεί να ήταν μέρος ενός φορτίου τέτοιων drones ή θα μπορούσε να έχει παρασυρθεί εκτός πορείας μετά από βλάβη στο σήμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Υβριδικό σενάριο επίθεσης βλέπει το Βερολίνο μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στη Λειψία
Ειδήσεις

Υβριδικό σενάριο επίθεσης βλέπει το Βερολίνο μετά τον εντοπισμό drone με εκρηκτικά στη Λειψία

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας
Ειδήσεις

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες
Ειδήσεις

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Υγεία
13/08/2026 - 22:15

Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:00

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:45

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

Φορολογία
13/08/2026 - 19:00

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:45

Οι ΗΠΑ στέλνουν το αεροπλανοφόρο Washington στη Μέση Ανατολή, λόγω της επιβαρυμένης κατάστασης του USS Lincoln

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/08/2026 - 18:38

ΥΠΑ: Άνοδος 5,1% στην επιβατική κίνηση 24 αεροδρομίων για το επτάμηνο του 2026

Ειδήσεις
13/08/2026 - 18:23

Ιταλία: Μεγάλη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών κοντά στη Ρώμη

Πολιτική
13/08/2026 - 18:10

Το υπουργείο Παιδείας για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος

Πολιτική
13/08/2026 - 18:04

ΠΑΣΟΚ για το μπλόκο του ΣτΕ σε 3 ιδιωτικά πανεπιστήμια: Καταρρέει ο νόμος Πιερρακάκη

Σχόλια Αγοράς
13/08/2026 - 17:39

Θερινή ραστώνη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με οριακές διακυμάνσεις - Τα ΕΛΠΕ το... βιολί τους

Ναυτιλία
13/08/2026 - 17:26

Qualco: Συμφωνία με Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Olympic Marine για ανάπτυξη θαλάσσιων drones

Ειδήσεις
13/08/2026 - 17:23

Κρήτη: Επιχείρηση διάσωσης 113 μεταναστών στους Καλούς Λιμένες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall με ώθηση από το χαμηλότερο πληθωρισμό και την υποχώρηση του πετρελαίου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 16:30

Γροιλανδία: «Φρένο» στις πετρελαϊκές γεωτρήσεις εταιρείας με δεσμούς με τον Τραμπ

Εμπορεύματα
13/08/2026 - 16:15

Μικρή πτώση στο πετρέλαιο με φόντο τη μειωμένη παγκόσμια ζήτηση - Στα $87 το Brent

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:55

Πρεσβευτής ΗΠΑ στο Ισραήλ: «Πράξη τρομοκρατίας» η πολιορκία κατοικιών Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:30

Ένα cookie, πολλές πωλήσεις και αρκετές ερωτήσεις για την εφαρμογή της Φοίβης Γκέιτς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 15:10

Έκρηξη στο λιμάνι του Ρότερνταμ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Οικονομία
13/08/2026 - 15:05

Έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων: Από 18 Αυγούστου οι εγγραφές για ιδιώτες

Ειδήσεις
13/08/2026 - 14:44

65 χρόνια από την ανέγερση του Τείχους του Βερολίνου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ